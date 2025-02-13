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МИД: предпосылок для приграничного сотрудничества с Финляндией пока нет - РИА Новости, 13.02.2025
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08:56 13.02.2025 (обновлено: 08:57 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/mid-1999011813.html
МИД: предпосылок для приграничного сотрудничества с Финляндией пока нет
МИД: предпосылок для приграничного сотрудничества с Финляндией пока нет - РИА Новости, 13.02.2025
МИД: предпосылок для приграничного сотрудничества с Финляндией пока нет
Предпосылок для заключения Россией новой договоренности с Финляндией о приграничном сотрудничестве сейчас не просматривается, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:56:00+03:00
2025-02-13T08:57:00+03:00
россия
финляндия
хельсинки
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Предпосылок для заключения Россией новой договоренности с Финляндией о приграничном сотрудничестве сейчас не просматривается, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников. Межправительственное соглашение о содействии приграничному сотрудничеству между Россией и Финляндией, подписанное в Хельсинки 13 апреля 2012 г., прекратило свое действие в январе прошлого года. Российская сторона приняла решение о расторжении данного документа в связи с "конфронтационными действиями" Финляндии в отношении России. “В условиях превалирующих сегодня в Финляндии антироссийских настроений вряд ли резонно было бы думать, что можно вычленить какой-то элемент взаимодействия – например, приграничное сотрудничество – и попробовать вновь наладить его в отрыве от общей неприглядной картины обрушенного по вине Хельсинки всего комплекса многопланового российско-финляндского взаимодействия. Так что на данном этапе предпосылок для положительного развития на треке приграничного взаимодействия с Финляндией не просматривается”, - сказал дипломат в интервью агентству. Позиция нынешних финских властей в отношении России характеризуется оголтелой, постоянно подогреваемой враждебностью, подчеркнул Студенников. “С подачи финских властей и подыгрывающих им СМИ этой страны в обществе укореняется бесхитростная, но очень опасная максима: Россия – главная угроза Финляндии, Европе, всему "демократическому миру"”, - отметил он. “Официальный Хельсинки дисциплинированно встроился в безрассудную и утопичную линию коллективного Запада на нанесение России стратегического поражения, активно участвует в имплементации санкционного режима ЕС против нашей страны, вводит собственные национальные ограничения, такие как, например, закрытие под надуманным предлогом пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе, запрет гражданам нашей страны посещать Финляндию с туристическими целями, возведение заграждений вдоль границы и тому подобное”, - подчеркнул Студенников.
https://ria.ru/20240901/posol-1969792810.html
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россия, финляндия, хельсинки, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), евросоюз, в мире
Россия, Финляндия, Хельсинки, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ), Евросоюз, В мире
МИД: предпосылок для приграничного сотрудничества с Финляндией пока нет

Дипломат Студенников: предпосылок для договоренности с Финляндией о границах нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Предпосылок для заключения Россией новой договоренности с Финляндией о приграничном сотрудничестве сейчас не просматривается, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
Межправительственное соглашение о содействии приграничному сотрудничеству между Россией и Финляндией, подписанное в Хельсинки 13 апреля 2012 г., прекратило свое действие в январе прошлого года. Российская сторона приняла решение о расторжении данного документа в связи с "конфронтационными действиями" Финляндии в отношении России.
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“В условиях превалирующих сегодня в Финляндии антироссийских настроений вряд ли резонно было бы думать, что можно вычленить какой-то элемент взаимодействия – например, приграничное сотрудничество – и попробовать вновь наладить его в отрыве от общей неприглядной картины обрушенного по вине Хельсинки всего комплекса многопланового российско-финляндского взаимодействия. Так что на данном этапе предпосылок для положительного развития на треке приграничного взаимодействия с Финляндией не просматривается”, - сказал дипломат в интервью агентству.
Позиция нынешних финских властей в отношении России характеризуется оголтелой, постоянно подогреваемой враждебностью, подчеркнул Студенников.
“С подачи финских властей и подыгрывающих им СМИ этой страны в обществе укореняется бесхитростная, но очень опасная максима: Россия – главная угроза Финляндии, Европе, всему "демократическому миру"”, - отметил он.
“Официальный Хельсинки дисциплинированно встроился в безрассудную и утопичную линию коллективного Запада на нанесение России стратегического поражения, активно участвует в имплементации санкционного режима ЕС против нашей страны, вводит собственные национальные ограничения, такие как, например, закрытие под надуманным предлогом пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе, запрет гражданам нашей страны посещать Финляндию с туристическими целями, возведение заграждений вдоль границы и тому подобное”, - подчеркнул Студенников.
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РоссияФинляндияХельсинкиАртем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ)ЕвросоюзВ мире
 
 
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