https://ria.ru/20250213/mid-1999011813.html

МИД: предпосылок для приграничного сотрудничества с Финляндией пока нет

МИД: предпосылок для приграничного сотрудничества с Финляндией пока нет - РИА Новости, 13.02.2025

МИД: предпосылок для приграничного сотрудничества с Финляндией пока нет

Предпосылок для заключения Россией новой договоренности с Финляндией о приграничном сотрудничестве сейчас не просматривается, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:56:00+03:00

2025-02-13T08:56:00+03:00

2025-02-13T08:57:00+03:00

россия

финляндия

хельсинки

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994382636_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_752ea88d90db443a83ebc54395d5b97f.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Предпосылок для заключения Россией новой договоренности с Финляндией о приграничном сотрудничестве сейчас не просматривается, заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников. Межправительственное соглашение о содействии приграничному сотрудничеству между Россией и Финляндией, подписанное в Хельсинки 13 апреля 2012 г., прекратило свое действие в январе прошлого года. Российская сторона приняла решение о расторжении данного документа в связи с "конфронтационными действиями" Финляндии в отношении России. “В условиях превалирующих сегодня в Финляндии антироссийских настроений вряд ли резонно было бы думать, что можно вычленить какой-то элемент взаимодействия – например, приграничное сотрудничество – и попробовать вновь наладить его в отрыве от общей неприглядной картины обрушенного по вине Хельсинки всего комплекса многопланового российско-финляндского взаимодействия. Так что на данном этапе предпосылок для положительного развития на треке приграничного взаимодействия с Финляндией не просматривается”, - сказал дипломат в интервью агентству. Позиция нынешних финских властей в отношении России характеризуется оголтелой, постоянно подогреваемой враждебностью, подчеркнул Студенников. “С подачи финских властей и подыгрывающих им СМИ этой страны в обществе укореняется бесхитростная, но очень опасная максима: Россия – главная угроза Финляндии, Европе, всему "демократическому миру"”, - отметил он. “Официальный Хельсинки дисциплинированно встроился в безрассудную и утопичную линию коллективного Запада на нанесение России стратегического поражения, активно участвует в имплементации санкционного режима ЕС против нашей страны, вводит собственные национальные ограничения, такие как, например, закрытие под надуманным предлогом пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе, запрет гражданам нашей страны посещать Финляндию с туристическими целями, возведение заграждений вдоль границы и тому подобное”, - подчеркнул Студенников.

https://ria.ru/20240901/posol-1969792810.html

https://ria.ru/20241109/finlyandiya-1982822219.html

россия

финляндия

хельсинки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, финляндия, хельсинки, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), евросоюз, в мире