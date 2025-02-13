https://ria.ru/20250213/mid-1999008471.html

Обсуждать отправку миротворцев на Украину бессмысленно, заявили в МИД

Обсуждать отправку миротворцев на Украину бессмысленно, заявили в МИД - РИА Новости, 13.02.2025

Обсуждать отправку миротворцев на Украину бессмысленно, заявили в МИД

Идея Парижа о направлении на Украину миротворцев авантюрна, чревата прямым столкновением на поле боя, в том числе и ядерных держав, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:32:00+03:00

2025-02-13T08:32:00+03:00

2025-02-13T08:39:00+03:00

украина

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

оон

париж

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852079_0:157:3361:2048_1920x0_80_0_0_d120d968717caa0e8a8651059e71cb9b.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Идея Парижа о направлении на Украину миротворцев авантюрна, чревата прямым столкновением на поле боя, в том числе и ядерных держав, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников."Развертывание миротворческого контингента требует согласия сторон конфликта и одобрения Совета Безопасности ООН. Обсуждать такое развитие событий сегодня бессмысленно, поскольку первопричины украинского кризиса не устранены. Да и Франция, продолжающая накачивать киевский режим вооружениями, меньше всего годится на роль миротворца", - заявил дипломат."Если же в Париже рассчитывают завести на Украину европейские войска без согласия российской стороны, то это уже не миротворчество, а непосредственное участие в конфликте на стороне киевского режима", - подчеркнул Студенников."Понятно, что последствия такой бездумной авантюры, чреватой прямым столкновением на поле боя в том числе и ядерных держав, могут быть самыми трагичными", - заявил он.

https://ria.ru/20250213/ukraina-1999002254.html

https://ria.ru/20250213/tramp-1998979569.html

украина

париж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), оон, париж, россия, в мире