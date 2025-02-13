https://ria.ru/20250213/mid-1999008471.html
Обсуждать отправку миротворцев на Украину бессмысленно, заявили в МИД
Обсуждать отправку миротворцев на Украину бессмысленно, заявили в МИД - РИА Новости, 13.02.2025
Обсуждать отправку миротворцев на Украину бессмысленно, заявили в МИД
Идея Парижа о направлении на Украину миротворцев авантюрна, чревата прямым столкновением на поле боя, в том числе и ядерных держав, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:32:00+03:00
2025-02-13T08:32:00+03:00
2025-02-13T08:39:00+03:00
украина
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Идея Парижа о направлении на Украину миротворцев авантюрна, чревата прямым столкновением на поле боя, в том числе и ядерных держав, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников."Развертывание миротворческого контингента требует согласия сторон конфликта и одобрения Совета Безопасности ООН. Обсуждать такое развитие событий сегодня бессмысленно, поскольку первопричины украинского кризиса не устранены. Да и Франция, продолжающая накачивать киевский режим вооружениями, меньше всего годится на роль миротворца", - заявил дипломат."Если же в Париже рассчитывают завести на Украину европейские войска без согласия российской стороны, то это уже не миротворчество, а непосредственное участие в конфликте на стороне киевского режима", - подчеркнул Студенников."Понятно, что последствия такой бездумной авантюры, чреватой прямым столкновением на поле боя в том числе и ядерных держав, могут быть самыми трагичными", - заявил он.
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украина, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), оон, париж, россия, в мире
Украина, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ), ООН, Париж, Россия, В мире
Обсуждать отправку миротворцев на Украину бессмысленно, заявили в МИД
МИД: отправка миротворцев в Киев бессмысленна, не решены первопричины конфликта