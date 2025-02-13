https://ria.ru/20250213/mid-1999007484.html

Москва защитит свои интересы в Балтийском регионе, заявили в МИД

Москва защитит свои интересы в Балтийском регионе, заявили в МИД - РИА Новости, 13.02.2025

Москва защитит свои интересы в Балтийском регионе, заявили в МИД

Москва защитит свои интересы в Балтийском регионе, несмотря на попытки НАТО превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро", заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:22:00+03:00

2025-02-13T08:22:00+03:00

2025-02-13T08:25:00+03:00

россия

балтийское море

мария захарова

нато

финляндия

безопасность

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москва защитит свои интересы в Балтийском регионе, несмотря на попытки НАТО превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро", заявил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.“Всем должно быть предельно ясно – несмотря на попытки НАТО превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро", Российская Федерация обеспечит надежную защиту своих законных интересов в Балтийском регионе”, - сказал он в интервью агентству.Комментируя недавние инциденты в Балтийском море, связанные с повреждением подводных кабелей, дипломат отметил, что подобные случаи в различных морских акваториях, тем более если речь идет о районах с интенсивным судоходством, не являются чем-то экстраординарным."Как правило, они носят непреднамеренный характер и происходят вследствие плохих погодных условий или ошибок, допущенных экипажами судов”, - сказал он.Однако, указал Студенников, это подается и выглядит иначе, когда выполняется политический заказ по поиску виновных на фоне атмосферы “пещерной русофобии и истерии”, которая сейчас царит на Западе.“"Злоумышленник" определяется не по результатам тщательного и непредвзятого расследования, но назначается исходя из доминирующей политической конъюнктуры.… Тех, кто либо подозревает, либо прямо обвиняет Россию, не смущает отсутствие доказательств причастности нашей страны к соответствующим инцидентам. Для них важно другое – усиливать в своих гражданах русофобские настроения, оправдывая тем самым объективную деградацию их социально-экономического положения, нагнетание милитаризма и рост военных расходов”, - указал он.Москва рассматривает запуск операции НАТО по охране подводной инфраструктуры "Балтийский часовой" “в качестве очередного подтверждения истинных агрессивных намерений блока в североевропейском регионе, свидетельствующего о планах альянса дополнительно милитаризировать Балтийское море под мнимым предлогом исходящей от России угрозы”, указал дипломат.Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.

https://ria.ru/20250210/baltika-1998010618.html

https://ria.ru/20250210/tankery-1998365122.html

https://ria.ru/20250211/provokatsiya-1998642962.html

https://ria.ru/20250213/tramp-1998979569.html

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россия, балтийское море, мария захарова, нато, финляндия, безопасность