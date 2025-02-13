https://ria.ru/20250213/mid-1999006188.html
МИД: Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ
МИД: Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ - РИА Новости, 13.02.2025
МИД: Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ
Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:12:00+03:00
2025-02-13T08:12:00+03:00
2025-02-13T10:37:00+03:00
россия
дания
мария захарова
владимир барбин
безопасность
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152970/95/1529709518_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_5c59d19634ab621c5eeaef104350a7de.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.“Вполне естественно, что подобное развитие враждебной военной активности в непосредственной близости от наших границ не может остаться без эффективных мер реагирования, в том числе военно-технического характера, со стороны России”, — сказал собеседник агентства.Прерогатива принимать конкретные решения по этому вопросу принадлежит Минобороны, пояснил дипломат. В последнее время, уточнил он, на севере Европы и в регионе Балтийского моря Вашингтон наращивает военное сотрудничество со своими сателлитами, к ним примкнули Финляндия и Швеция. При этом Москва неоднократно отмечала, что не представляет угрозы для этих стран.“Всем должно быть предельно ясно — несмотря на попытки НАТО превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро", Российская Федерация обеспечит надежную защиту своих законных интересов в Балтийском регионе", — подчеркнул Студенников.По его словам, Москва пыталась выстроить диалог со странами Северной Европы. Они же, в свою очередь, предпочли предоставить свою территорию для военного освоения со стороны НАТО и в первую очередь США.Комментируя недавние инциденты в Балтийском море, связанные с повреждением подводных кабелей, дипломат отметил, что подобные случаи в различных морских акваториях, тем более если речь идет о районах с интенсивным судоходством, не являются чем-то экстраординарным.Студенников указал, что это подается и выглядит иначе, когда выполняется политический заказ по поиску виновных на фоне атмосферы “пещерной русофобии и истерии”, которая сейчас царит на Западе.Военная активность США на севере ЕвропыВашингтон 5 декабря подписал соглашение с Швецией об укреплении оборонного сотрудничества (DCA), по которому Соединенные Штаты получат доступ к военным объектам в 17 шведских населенных пунктах. Спустя две недели США подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны с Финляндией, по которому страна предоставит Вашингтону доступ к 15 военным базам.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что эти договоры означают переход контроля над Северной Европой к Штатам, хотя это противоречит интересам населения двух скандинавских стран. Посол в Копенгагене Владимир Барбин сказал РИА Новости, что Россия будет учитывать в военном планировании возможное присутствие ВС США в Дании.
https://ria.ru/20250210/baltika-1998010618.html
https://ria.ru/20250206/nato-1997791589.html
https://ria.ru/20250117/ucheniya-1993890686.html
https://ria.ru/20250120/nato-1994692967.html
россия
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152970/95/1529709518_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_cd436e620b473a9cc28692a8868fe14e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дания, мария захарова, владимир барбин, безопасность, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
Россия, Дания, Мария Захарова, Владимир Барбин, Безопасность, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ)
МИД: Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ
МИД: РФ не оставит без ответных мер военное присутствие США у северных границ
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.
“Вполне естественно, что подобное развитие враждебной военной активности в непосредственной близости от наших границ не может остаться без эффективных мер реагирования, в том числе военно-технического характера, со стороны России”, — сказал собеседник агентства.
Прерогатива принимать конкретные решения по этому вопросу принадлежит Минобороны, пояснил дипломат. В последнее время, уточнил он, на севере Европы и в регионе Балтийского моря Вашингтон наращивает военное сотрудничество со своими сателлитами, к ним примкнули Финляндия и Швеция. При этом Москва неоднократно отмечала, что не представляет угрозы для этих стран.
“Всем должно быть предельно ясно — несмотря на попытки НАТО превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро", Российская Федерация обеспечит надежную защиту своих законных интересов в Балтийском регионе", — подчеркнул Студенников
.
По его словам, Москва пыталась выстроить диалог со странами Северной Европы. Они же, в свою очередь, предпочли предоставить свою территорию для военного освоения со стороны НАТО и в первую очередь США.
Комментируя недавние инциденты в Балтийском море, связанные с повреждением подводных кабелей, дипломат отметил, что подобные случаи в различных морских акваториях, тем более если речь идет о районах с интенсивным судоходством, не являются чем-то экстраординарным.
Студенников указал, что это подается и выглядит иначе, когда выполняется политический заказ по поиску виновных на фоне атмосферы “пещерной русофобии и истерии”, которая сейчас царит на Западе.
Военная активность США на севере Европы
Вашингтон 5 декабря подписал соглашение с Швецией об укреплении оборонного сотрудничества (DCA), по которому Соединенные Штаты получат доступ к военным объектам в 17 шведских населенных пунктах. Спустя две недели США подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны с Финляндией, по которому страна предоставит Вашингтону доступ к 15 военным базам.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
заявила, что эти договоры означают переход контроля над Северной Европой к Штатам, хотя это противоречит интересам населения двух скандинавских стран. Посол в Копенгагене Владимир Барбин сказал РИА Новости, что Россия будет учитывать в военном планировании возможное присутствие ВС США в Дании.