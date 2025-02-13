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МИД: Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ - РИА Новости, 13.02.2025
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08:12 13.02.2025 (обновлено: 10:37 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/mid-1999006188.html
МИД: Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ
МИД: Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ - РИА Новости, 13.02.2025
МИД: Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ
Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:12:00+03:00
2025-02-13T10:37:00+03:00
россия
дания
мария захарова
владимир барбин
безопасность
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.“Вполне естественно, что подобное развитие враждебной военной активности в непосредственной близости от наших границ не может остаться без эффективных мер реагирования, в том числе военно-технического характера, со стороны России”, — сказал собеседник агентства.Прерогатива принимать конкретные решения по этому вопросу принадлежит Минобороны, пояснил дипломат. В последнее время, уточнил он, на севере Европы и в регионе Балтийского моря Вашингтон наращивает военное сотрудничество со своими сателлитами, к ним примкнули Финляндия и Швеция. При этом Москва неоднократно отмечала, что не представляет угрозы для этих стран.“Всем должно быть предельно ясно — несмотря на попытки НАТО превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро", Российская Федерация обеспечит надежную защиту своих законных интересов в Балтийском регионе", — подчеркнул Студенников.По его словам, Москва пыталась выстроить диалог со странами Северной Европы. Они же, в свою очередь, предпочли предоставить свою территорию для военного освоения со стороны НАТО и в первую очередь США.Комментируя недавние инциденты в Балтийском море, связанные с повреждением подводных кабелей, дипломат отметил, что подобные случаи в различных морских акваториях, тем более если речь идет о районах с интенсивным судоходством, не являются чем-то экстраординарным.Студенников указал, что это подается и выглядит иначе, когда выполняется политический заказ по поиску виновных на фоне атмосферы “пещерной русофобии и истерии”, которая сейчас царит на Западе.Военная активность США на севере ЕвропыВашингтон 5 декабря подписал соглашение с Швецией об укреплении оборонного сотрудничества (DCA), по которому Соединенные Штаты получат доступ к военным объектам в 17 шведских населенных пунктах. Спустя две недели США подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны с Финляндией, по которому страна предоставит Вашингтону доступ к 15 военным базам.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что эти договоры означают переход контроля над Северной Европой к Штатам, хотя это противоречит интересам населения двух скандинавских стран. Посол в Копенгагене Владимир Барбин сказал РИА Новости, что Россия будет учитывать в военном планировании возможное присутствие ВС США в Дании.
https://ria.ru/20250210/baltika-1998010618.html
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россия, дания, мария захарова, владимир барбин, безопасность, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
Россия, Дания, Мария Захарова, Владимир Барбин, Безопасность, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ)
МИД: Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ

МИД: РФ не оставит без ответных мер военное присутствие США у северных границ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание МИД
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия ответит на усиление военного присутствия США у северных границ, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.
“Вполне естественно, что подобное развитие враждебной военной активности в непосредственной близости от наших границ не может остаться без эффективных мер реагирования, в том числе военно-технического характера, со стороны России”, — сказал собеседник агентства.
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Прерогатива принимать конкретные решения по этому вопросу принадлежит Минобороны, пояснил дипломат. В последнее время, уточнил он, на севере Европы и в регионе Балтийского моря Вашингтон наращивает военное сотрудничество со своими сателлитами, к ним примкнули Финляндия и Швеция. При этом Москва неоднократно отмечала, что не представляет угрозы для этих стран.
“Всем должно быть предельно ясно — несмотря на попытки НАТО превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро", Российская Федерация обеспечит надежную защиту своих законных интересов в Балтийском регионе", — подчеркнул Студенников.
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По его словам, Москва пыталась выстроить диалог со странами Северной Европы. Они же, в свою очередь, предпочли предоставить свою территорию для военного освоения со стороны НАТО и в первую очередь США.
Комментируя недавние инциденты в Балтийском море, связанные с повреждением подводных кабелей, дипломат отметил, что подобные случаи в различных морских акваториях, тем более если речь идет о районах с интенсивным судоходством, не являются чем-то экстраординарным.
Студенников указал, что это подается и выглядит иначе, когда выполняется политический заказ по поиску виновных на фоне атмосферы “пещерной русофобии и истерии”, которая сейчас царит на Западе.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что эти договоры означают переход контроля над Северной Европой к Штатам, хотя это противоречит интересам населения двух скандинавских стран. Посол в Копенгагене Владимир Барбин сказал РИА Новости, что Россия будет учитывать в военном планировании возможное присутствие ВС США в Дании.
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