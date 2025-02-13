https://ria.ru/20250213/merts-1999183444.html

Мерц пообещал перемены в сфере безопасности после теракта в Мюнхене

Мерц пообещал перемены в сфере безопасности после теракта в Мюнхене - РИА Новости, 13.02.2025

Мерц пообещал перемены в сфере безопасности после теракта в Мюнхене

Кандидат в канцлеры Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц пообещал стране перемены в сфере... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:24:00+03:00

2025-02-13T17:24:00+03:00

2025-02-13T17:24:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц пообещал стране перемены в сфере безопасности, чтобы жители снова могли чувствовать себя спокойно. Ранее во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, при этом, по предварительным оценкам, 28 человек пострадали в результате инцидента. Позднее стало известно, что задержанный - 24-летний гражданин Афганистана, который, по данным журнала Spiegel, жил в Германии с декабря 2016 года, несмотря на то, что ему было отказано в предоставлении убежища. "Мои мысли с жертвами и их семьями. Я надеюсь, что они переживут это трудное время и найдут в себе необходимые силы. Я выражаю благодарность силам безопасности, которые оказывают помощь на местах. Безопасность людей в Германии будет нашим главным приоритетом. Мы будем последовательно обеспечивать соблюдение закона и порядка. В нашей стране каждый должен снова чувствовать себя в безопасности. В Германии что-то должно поменяться", - написал Мерц в социальной сети Х. В конце января бундестаг большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345, причем среди голосовавших за инициативу были представители фракции правой "Альтернативы для Германии" (АдГ). Последнее спровоцировало волну протестов против ХДС/ХСС и даже актов вандализма в отношении их офисов. Несмотря на это, через два дня в целом законопроект был поддержан блоком ХДС/ХСС, АдГ, "Свободной демократической партией" (СвДП) и "Союзом Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ). Тем не менее, законопроект был отклонен 350 голосами против при 338 за и пяти воздержавшихся. Одной из причин стало то, что некоторые депутаты от ХДС/ХСС и СвДП не стали голосовать в русле своих партий.

https://ria.ru/20250213/naehavshij-1999182526.html

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