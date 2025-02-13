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Мерц пообещал перемены в сфере безопасности после теракта в Мюнхене - РИА Новости, 13.02.2025
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17:24 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/merts-1999183444.html
Мерц пообещал перемены в сфере безопасности после теракта в Мюнхене
Мерц пообещал перемены в сфере безопасности после теракта в Мюнхене - РИА Новости, 13.02.2025
Мерц пообещал перемены в сфере безопасности после теракта в Мюнхене
Кандидат в канцлеры Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц пообещал стране перемены в сфере... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:24:00+03:00
2025-02-13T17:24:00+03:00
в мире
авто
германия
мюнхен
афганистан
фридрих мерц
сара вагенкнехт
хдс/хсс
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц пообещал стране перемены в сфере безопасности, чтобы жители снова могли чувствовать себя спокойно. Ранее во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, при этом, по предварительным оценкам, 28 человек пострадали в результате инцидента. Позднее стало известно, что задержанный - 24-летний гражданин Афганистана, который, по данным журнала Spiegel, жил в Германии с декабря 2016 года, несмотря на то, что ему было отказано в предоставлении убежища. "Мои мысли с жертвами и их семьями. Я надеюсь, что они переживут это трудное время и найдут в себе необходимые силы. Я выражаю благодарность силам безопасности, которые оказывают помощь на местах. Безопасность людей в Германии будет нашим главным приоритетом. Мы будем последовательно обеспечивать соблюдение закона и порядка. В нашей стране каждый должен снова чувствовать себя в безопасности. В Германии что-то должно поменяться", - написал Мерц в социальной сети Х. В конце января бундестаг большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345, причем среди голосовавших за инициативу были представители фракции правой "Альтернативы для Германии" (АдГ). Последнее спровоцировало волну протестов против ХДС/ХСС и даже актов вандализма в отношении их офисов. Несмотря на это, через два дня в целом законопроект был поддержан блоком ХДС/ХСС, АдГ, "Свободной демократической партией" (СвДП) и "Союзом Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ). Тем не менее, законопроект был отклонен 350 голосами против при 338 за и пяти воздержавшихся. Одной из причин стало то, что некоторые депутаты от ХДС/ХСС и СвДП не стали голосовать в русле своих партий.
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в мире, авто, германия, мюнхен, афганистан, фридрих мерц, сара вагенкнехт, хдс/хсс
В мире, Авто, Германия, Мюнхен, Афганистан, Фридрих Мерц, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС
Мерц пообещал перемены в сфере безопасности после теракта в Мюнхене

Мерц пообещал Германии перемены в безопасности после трагедии в Мюнхене

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц пообещал стране перемены в сфере безопасности, чтобы жители снова могли чувствовать себя спокойно.
Ранее во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, при этом, по предварительным оценкам, 28 человек пострадали в результате инцидента. Позднее стало известно, что задержанный - 24-летний гражданин Афганистана, который, по данным журнала Spiegel, жил в Германии с декабря 2016 года, несмотря на то, что ему было отказано в предоставлении убежища.
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"Мои мысли с жертвами и их семьями. Я надеюсь, что они переживут это трудное время и найдут в себе необходимые силы. Я выражаю благодарность силам безопасности, которые оказывают помощь на местах. Безопасность людей в Германии будет нашим главным приоритетом. Мы будем последовательно обеспечивать соблюдение закона и порядка. В нашей стране каждый должен снова чувствовать себя в безопасности. В Германии что-то должно поменяться", - написал Мерц в социальной сети Х.
В конце января бундестаг большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345, причем среди голосовавших за инициативу были представители фракции правой "Альтернативы для Германии" (АдГ). Последнее спровоцировало волну протестов против ХДС/ХСС и даже актов вандализма в отношении их офисов.
Несмотря на это, через два дня в целом законопроект был поддержан блоком ХДС/ХСС, АдГ, "Свободной демократической партией" (СвДП) и "Союзом Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ). Тем не менее, законопроект был отклонен 350 голосами против при 338 за и пяти воздержавшихся. Одной из причин стало то, что некоторые депутаты от ХДС/ХСС и СвДП не стали голосовать в русле своих партий.
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В миреАвтоГерманияМюнхенАфганистанФридрих МерцСара ВагенкнехтХДС/ХСС
 
 
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