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Медведев прокомментировал реакцию Европы на беседу Трампа с Путиным - РИА Новости, 13.02.2025
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12:11 13.02.2025 (обновлено: 12:21 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/medvedev-1999065788.html
Медведев прокомментировал реакцию Европы на беседу Трампа с Путиным
Медведев прокомментировал реакцию Европы на беседу Трампа с Путиным - РИА Новости, 13.02.2025
Медведев прокомментировал реакцию Европы на беседу Трампа с Путиным
Европа превратилась в старую деву, которая сошла с ума от ревности, узнав о разговоре президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, и... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:11:00+03:00
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европа
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Европа превратилась в старую деву, которая сошла с ума от ревности, узнав о разговоре президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, и время ее прошло, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Накануне Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президентов РФ и США заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине."Старая дева Европа сошла с ума от ревности и ярости. Ее не предупредили о разговоре Путина с Трампом, и с ней не посоветовались по поводу содержания разговора или последующих заявлений. Все это указывает ее реальное место в мире и шансы найти себе мужа. Неудивительно. Время Европы прошло. Она слаба, уродлива и бесполезна", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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европа, россия, дональд трамп, еврокомиссия, владимир путин, сша, дмитрий медведев, в мире
Европа, Россия, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Владимир Путин, США, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев прокомментировал реакцию Европы на беседу Трампа с Путиным

Медведев заявил, что беседа Трампа с Путиным показала реальное место Европы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Европа превратилась в старую деву, которая сошла с ума от ревности, узнав о разговоре президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, и время ее прошло, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Накануне Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президентов РФ и США заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине.
"Старая дева Европа сошла с ума от ревности и ярости. Ее не предупредили о разговоре Путина с Трампом, и с ней не посоветовались по поводу содержания разговора или последующих заявлений. Все это указывает ее реальное место в мире и шансы найти себе мужа. Неудивительно. Время Европы прошло. Она слаба, уродлива и бесполезна", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Европа потеряла центральную роль в решении по Украине, заявил Полянский
09:35
 
ЕвропаРоссияДональд ТрампЕврокомиссияВладимир ПутинСШАДмитрий МедведевВ мире
 
 
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