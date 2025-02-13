https://ria.ru/20250213/medvedev-1999022724.html
При Байдене мир балансировал на грани апокалипсиса, заявил Медведев
При Байдене мир балансировал на грани апокалипсиса, заявил Медведев - РИА Новости, 13.02.2025
При Байдене мир балансировал на грани апокалипсиса, заявил Медведев
Администрация предыдущего президента США Джо Байдена в свое время свернула контакты на высшем уровне, желая унизить Россию, в результате мир балансировал на... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:44:00+03:00
2025-02-13T09:44:00+03:00
2025-02-13T09:44:00+03:00
сша
россия
дмитрий медведев
джо байден
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_556ef5fd63793c750bde88b346f563be.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Администрация предыдущего президента США Джо Байдена в свое время свернула контакты на высшем уровне, желая унизить Россию, в результате мир балансировал на грани апокалипсиса, написал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Зампред Совбеза отметил, что состоявшийся в среду телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа очень важен сам по себе. "Предыдущая Администрация США свернула все контакты на высшем уровне, желая наказать и унизить Россию. Результат – мир балансировал на грани Апокалипсиса. Почему так случилось? Да просто в какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты. И решили, что они вправе управлять всем миром", - написал Медведев.
https://ria.ru/20250126/trump-1995536811.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_42d8aee467e76e9391b2f52a552b1276.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, дмитрий медведев, джо байден, владимир путин, в мире
США, Россия, Дмитрий Медведев, Джо Байден, Владимир Путин, В мире
При Байдене мир балансировал на грани апокалипсиса, заявил Медведев
Медведев: США при Байдене свернули все контакты, желая наказать и унизить Россию