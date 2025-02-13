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При Байдене мир балансировал на грани апокалипсиса, заявил Медведев - РИА Новости, 13.02.2025
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09:44 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/medvedev-1999022724.html
При Байдене мир балансировал на грани апокалипсиса, заявил Медведев
При Байдене мир балансировал на грани апокалипсиса, заявил Медведев - РИА Новости, 13.02.2025
При Байдене мир балансировал на грани апокалипсиса, заявил Медведев
Администрация предыдущего президента США Джо Байдена в свое время свернула контакты на высшем уровне, желая унизить Россию, в результате мир балансировал на... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:44:00+03:00
2025-02-13T09:44:00+03:00
сша
россия
дмитрий медведев
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Администрация предыдущего президента США Джо Байдена в свое время свернула контакты на высшем уровне, желая унизить Россию, в результате мир балансировал на грани апокалипсиса, написал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Зампред Совбеза отметил, что состоявшийся в среду телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа очень важен сам по себе. "Предыдущая Администрация США свернула все контакты на высшем уровне, желая наказать и унизить Россию. Результат – мир балансировал на грани Апокалипсиса. Почему так случилось? Да просто в какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты. И решили, что они вправе управлять всем миром", - написал Медведев.
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сша, россия, дмитрий медведев, джо байден, владимир путин, в мире
США, Россия, Дмитрий Медведев, Джо Байден, Владимир Путин, В мире
При Байдене мир балансировал на грани апокалипсиса, заявил Медведев

Медведев: США при Байдене свернули все контакты, желая наказать и унизить Россию

© AP Photo / Susan WalshДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Администрация предыдущего президента США Джо Байдена в свое время свернула контакты на высшем уровне, желая унизить Россию, в результате мир балансировал на грани апокалипсиса, написал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Зампред Совбеза отметил, что состоявшийся в среду телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа очень важен сам по себе.
"Предыдущая Администрация США свернула все контакты на высшем уровне, желая наказать и унизить Россию. Результат – мир балансировал на грани Апокалипсиса. Почему так случилось? Да просто в какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты. И решили, что они вправе управлять всем миром", - написал Медведев.
Фотография из Telegram-канала Дмитрия Медведева - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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