https://ria.ru/20250213/medvedev-1999017035.html

Медведев прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

Медведев прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

Медведев прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

Сам факт состоявшегося телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом очень важен, считает зампред... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:20:00+03:00

2025-02-13T09:20:00+03:00

2025-02-13T09:20:00+03:00

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политика

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сам факт состоявшегося телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом очень важен, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Разговор президентов России и США наконец состоялся. Это очень важно само по себе", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте". Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/medvedev-1999016053.html

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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий медведев, политика