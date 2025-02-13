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Медведев прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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09:20 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/medvedev-1999017035.html
Медведев прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Медведев прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Медведев прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Сам факт состоявшегося телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом очень важен, считает зампред... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:20:00+03:00
2025-02-13T09:20:00+03:00
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политика
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сам факт состоявшегося телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом очень важен, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Разговор президентов России и США наконец состоялся. Это очень важно само по себе", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте". Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий медведев, политика
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Политика
Медведев прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

Медведев назвал факт телефонного разговора Путина и Трампа очень важным

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сам факт состоявшегося телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом очень важен, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Разговор президентов России и США наконец состоялся. Это очень важно само по себе", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Медведев назвал грубейшую ошибку США
09:17
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий МедведевПолитика
 
 
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