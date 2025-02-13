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Медведев назвал грубейшую ошибку США - РИА Новости, 13.02.2025
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09:17 13.02.2025 (обновлено: 09:30 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/medvedev-1999016053.html
Медведев назвал грубейшую ошибку США
Медведев назвал грубейшую ошибку США - РИА Новости, 13.02.2025
Медведев назвал грубейшую ошибку США
США в какой-то момент решили, что они - главная страна планеты и вправе вести гибридную войну против народа РФ, это была грубейшая ошибка, которая чуть не... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:17:00+03:00
2025-02-13T09:30:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. США в какой-то момент решили, что они - главная страна планеты и вправе вести гибридную войну против народа РФ, это была грубейшая ошибка, которая чуть не стоила человечеству пребывания на Земле, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."В какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты. И решили, что они вправе управлять всем миром. Вправе вводить незаконные санкции, вправе поражать наших граждан в правах, вправе вести гибридную войну против нашего народа, вправе казнить и миловать. Это была грубейшая ошибка, которая чуть не стоила человечеству его пребывания на Земле", - написал Медведев в своём телеграм-канале.Он отметил, что "до команды маразматика Байдена так не поступал никто"."Да, мы спорили до хрипоты с Америкой, подчас были на грани прямого столкновения, но никто не вводил личных санкций против Хрущёва в период Карибского кризиса или Брежнева в период афганского конфликта и не блокировал контакты руководства. Напротив, лидеры продолжали общаться, и это позволяло преодолевать кризисы", - добавил зампред Совбеза.
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сша, дмитрий медведев, россия, земля, в мире
США, Дмитрий Медведев, Россия, Земля, В мире
Медведев назвал грубейшую ошибку США

Медведев назвал гибридную войну против России грубейшей ошибкой США

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. США в какой-то момент решили, что они - главная страна планеты и вправе вести гибридную войну против народа РФ, это была грубейшая ошибка, которая чуть не стоила человечеству пребывания на Земле, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты. И решили, что они вправе управлять всем миром. Вправе вводить незаконные санкции, вправе поражать наших граждан в правах, вправе вести гибридную войну против нашего народа, вправе казнить и миловать. Это была грубейшая ошибка, которая чуть не стоила человечеству его пребывания на Земле", - написал Медведев в своём телеграм-канале.
Он отметил, что "до команды маразматика Байдена так не поступал никто".
"Да, мы спорили до хрипоты с Америкой, подчас были на грани прямого столкновения, но никто не вводил личных санкций против Хрущёва в период Карибского кризиса или Брежнева в период афганского конфликта и не блокировал контакты руководства. Напротив, лидеры продолжали общаться, и это позволяло преодолевать кризисы", - добавил зампред Совбеза.
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