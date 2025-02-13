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Маск высмеял Associated Press
Маск высмеял Associated Press - РИА Новости, 13.02.2025
Маск высмеял Associated Press
Миллиардер Илон Маск высмеял агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) после сообщений о том, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:26:00+03:00
2025-02-13T13:26:00+03:00
2025-02-13T13:26:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск высмеял агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) после сообщений о том, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США. "The Associated Propaganda" ("Ассоциированная пропаганда"), — написал Маск на своей платформе X, комментируя пост журналиста Чедвика Мура. Ранее Мур опубликовал данные, согласно которым AП получило финансирование от различных правительственных структур, включая Агентство США по глобальным медиа (USAGM) — $37,27 млн, Госдепартамент — $8,49 млн и Пентагон — $4,37 млн. Ранее Маск обвинял газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой к конституции США. Также критике со стороны Маска уже подвергались информагентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс. Рейтер он назвал худшим из традиционных СМИ мира. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности его компании, производящей электромобили Tesla. Ассошиэйтед Пресс же он назвал "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав ее за попытку опровергнуть информацию об инциденте с президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике. Маск также называл "гнусной пропагандистской машиной" британскую либеральную газету Guardian.
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в мире, технологии, сша, илон маск, джо байден, государственный департамент сша, министерство обороны сша, tesla motors, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Джо Байден, Государственный департамент США, Министерство обороны США, Tesla motors, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Маск высмеял Associated Press
Маск назвал агентство Associated Press крайне левой пропагандистской машиной