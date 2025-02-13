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Маск обвинил Reuters в введении аудитории в заблуждение - РИА Новости, 13.02.2025
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10:14 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/mask-1999030934.html
Маск обвинил Reuters в введении аудитории в заблуждение
Маск обвинил Reuters в введении аудитории в заблуждение - РИА Новости, 13.02.2025
Маск обвинил Reuters в введении аудитории в заблуждение
Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что агентство Рейтер получало миллионы... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:14:00+03:00
2025-02-13T10:14:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости/Прайм. Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что агентство Рейтер получало миллионы долларов от властей США за введение аудитории в заблуждение. "Правительство США платило миллионы долларов за "крупномасштабное введение общества в заблуждение". Это буквально то, о чем говорится в договоре", - написал Маск в ответ на публикацию пользователя соцсети X со скриншотами предполагаемой оплаты агентству. Пользователь соцсети при этом указывал, что Пентагон заплатил Рейтер 9 миллионов долларов за "социологические" проекты. Маск также назвал агентство "полнейшим обманом". Ранее Маск обвинял газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой к конституции США. Также критике со стороны Маска уже подвергались информагентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс. Рейтер он назвал худшим из традиционных СМИ мира. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности его компании, производящей электромобили Tesla. Ассошиэйтед Пресс же он назвал "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав ее за попытку опровергнуть информацию об инциденте с президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике. Маск также называл "гнусной пропагандистской машиной" британскую либеральную газету Guardian.
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в мире, технологии, сша, илон маск, джо байден, министерство обороны сша, tesla motors
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Джо Байден, Министерство обороны США, Tesla motors
Маск обвинил Reuters в введении аудитории в заблуждение

Маск: Reuters получал миллионы долларов за введение аудитории в заблуждение

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск в Овальном кабинете Белого дома
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости/Прайм. Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что агентство Рейтер получало миллионы долларов от властей США за введение аудитории в заблуждение.
"Правительство США платило миллионы долларов за "крупномасштабное введение общества в заблуждение". Это буквально то, о чем говорится в договоре", - написал Маск в ответ на публикацию пользователя соцсети X со скриншотами предполагаемой оплаты агентству. Пользователь соцсети при этом указывал, что Пентагон заплатил Рейтер 9 миллионов долларов за "социологические" проекты.
Маск также назвал агентство "полнейшим обманом".
Ранее Маск обвинял газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой к конституции США. Также критике со стороны Маска уже подвергались информагентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс. Рейтер он назвал худшим из традиционных СМИ мира. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности его компании, производящей электромобили Tesla. Ассошиэйтед Пресс же он назвал "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав ее за попытку опровергнуть информацию об инциденте с президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике. Маск также называл "гнусной пропагандистской машиной" британскую либеральную газету Guardian.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Маск раскритиковал агентство Рейтер
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В миреТехнологииСШАИлон МаскДжо БайденМинистерство обороны СШАTesla motors
 
 
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