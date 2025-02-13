Маск обвинил Reuters в введении аудитории в заблуждение
Маск: Reuters получал миллионы долларов за введение аудитории в заблуждение
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости/Прайм. Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что агентство Рейтер получало миллионы долларов от властей США за введение аудитории в заблуждение.
"Правительство США платило миллионы долларов за "крупномасштабное введение общества в заблуждение". Это буквально то, о чем говорится в договоре", - написал Маск в ответ на публикацию пользователя соцсети X со скриншотами предполагаемой оплаты агентству. Пользователь соцсети при этом указывал, что Пентагон заплатил Рейтер 9 миллионов долларов за "социологические" проекты.
Маск также назвал агентство "полнейшим обманом".
Ранее Маск обвинял газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой к конституции США. Также критике со стороны Маска уже подвергались информагентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс. Рейтер он назвал худшим из традиционных СМИ мира. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности его компании, производящей электромобили Tesla. Ассошиэйтед Пресс же он назвал "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав ее за попытку опровергнуть информацию об инциденте с президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике. Маск также называл "гнусной пропагандистской машиной" британскую либеральную газету Guardian.
Маск раскритиковал агентство Рейтер
18 декабря 2024, 02:41