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Маск призвал США перестать вмешиваться в дела других стран

Маск призвал США перестать вмешиваться в дела других стран - РИА Новости, 13.02.2025

Маск призвал США перестать вмешиваться в дела других стран

Американский предприниматель и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск полагает, что Соединенным Штатам нужно... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:41:00+03:00

2025-02-13T09:41:00+03:00

2025-02-13T09:41:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск полагает, что Соединенным Штатам нужно перестать вмешиваться в дела других стран и заняться своими вопросами. "Были времена, когда США были такими, как бы напористыми в международных делах... думаю, нам в целом нужно оставить другие страны со своими делами, а Америке нужно заниматься своими делами вместо того, чтобы продвигать смену режимов повсюду", - сказал Маск, выступая на Всемирном саммите правительств в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). При этом Маск утверждает, что новой администрации США стало менее интересно вмешиваться в дела других стран.

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в мире, сша, америка, оаэ, илон маск