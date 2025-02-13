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Маск призвал США перестать вмешиваться в дела других стран - РИА Новости, 13.02.2025
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09:41 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/mask-1999021976.html
Маск призвал США перестать вмешиваться в дела других стран
Маск призвал США перестать вмешиваться в дела других стран - РИА Новости, 13.02.2025
Маск призвал США перестать вмешиваться в дела других стран
Американский предприниматель и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск полагает, что Соединенным Штатам нужно... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:41:00+03:00
2025-02-13T09:41:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск полагает, что Соединенным Штатам нужно перестать вмешиваться в дела других стран и заняться своими вопросами. "Были времена, когда США были такими, как бы напористыми в международных делах... думаю, нам в целом нужно оставить другие страны со своими делами, а Америке нужно заниматься своими делами вместо того, чтобы продвигать смену режимов повсюду", - сказал Маск, выступая на Всемирном саммите правительств в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). При этом Маск утверждает, что новой администрации США стало менее интересно вмешиваться в дела других стран.
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в мире, сша, америка, оаэ, илон маск
В мире, США, Америка, ОАЭ, Илон Маск
Маск призвал США перестать вмешиваться в дела других стран

Маск: США должны заниматься своими делами, а не продвигать смену режимов повсюду

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск полагает, что Соединенным Штатам нужно перестать вмешиваться в дела других стран и заняться своими вопросами.
"Были времена, когда США были такими, как бы напористыми в международных делах... думаю, нам в целом нужно оставить другие страны со своими делами, а Америке нужно заниматься своими делами вместо того, чтобы продвигать смену режимов повсюду", - сказал Маск, выступая на Всемирном саммите правительств в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
При этом Маск утверждает, что новой администрации США стало менее интересно вмешиваться в дела других стран.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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