https://ria.ru/20250213/mask-1999021976.html
Маск призвал США перестать вмешиваться в дела других стран
Маск призвал США перестать вмешиваться в дела других стран - РИА Новости, 13.02.2025
Маск призвал США перестать вмешиваться в дела других стран
Американский предприниматель и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск полагает, что Соединенным Штатам нужно... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:41:00+03:00
2025-02-13T09:41:00+03:00
2025-02-13T09:41:00+03:00
в мире
сша
америка
оаэ
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск полагает, что Соединенным Штатам нужно перестать вмешиваться в дела других стран и заняться своими вопросами. "Были времена, когда США были такими, как бы напористыми в международных делах... думаю, нам в целом нужно оставить другие страны со своими делами, а Америке нужно заниматься своими делами вместо того, чтобы продвигать смену режимов повсюду", - сказал Маск, выступая на Всемирном саммите правительств в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). При этом Маск утверждает, что новой администрации США стало менее интересно вмешиваться в дела других стран.
https://ria.ru/20250213/mask-1999015884.html
сша
америка
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_498:0:2455:1468_1920x0_80_0_0_5e12c1256dc1d826310b50c12a269c84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, оаэ, илон маск
В мире, США, Америка, ОАЭ, Илон Маск
Маск призвал США перестать вмешиваться в дела других стран
Маск: США должны заниматься своими делами, а не продвигать смену режимов повсюду