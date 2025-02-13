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Маск призвал избавляться от многих ведомств в США, как от сорняков - РИА Новости, 13.02.2025
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09:16 13.02.2025 (обновлено: 09:51 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/mask-1999015884.html
Маск призвал избавляться от многих ведомств в США, как от сорняков
Маск призвал избавляться от многих ведомств в США, как от сорняков - РИА Новости, 13.02.2025
Маск призвал избавляться от многих ведомств в США, как от сорняков
Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что от многих государственных ведомств... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:16:00+03:00
2025-02-13T09:51:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что от многих государственных ведомств необходимо избавляться полностью, как от сорняков."Я думаю, что нам нужно убирать ведомства целиком, а не оставлять их частично. Так проще. Это примерно как оставлять сорняк. Если не убрать корни сорняка, ему проще отрасти обратно. Но если убрать корни сорняка, это никогда не остановит его от того, чтобы отрасти снова, но это уже будет труднее. Так что нам нужно убирать ведомства целиком. Многие из них", - заявил он на Всемирном саммите правительств в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), трансляцию выступления вело агентство Ассошиэйтед Пресс.Маск отметил, что это, вероятно, приведет к увеличению рабочих часов у оставшихся ведомств. По его мнению, это будет шагом в верном направлении и заложит фундамент для благоденствия, которое продлится десятки или даже сотни лет.По словам главы DOGE, сейчас в США слишком много различных ведомств, которые мешают друг другу и фактически "наступают друг другу на ноги". Он сравнил эту ситуацию со спортивной игрой, в которой слишком много судей, - иногда даже больше, чем игроков."Сейчас (в США - ред.) примерно 450 ведомств того или иного рода. Это почти что в среднем по два ведомства за каждый год со времен основания США. Сколько же ведомств вам нужно, чтобы управлять страной?", - заявил Маск.Маск 2 февраля назвал Агентство США по международному развитию (USAID) "преступной организацией", которой "пора умереть". Он заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
https://ria.ru/20241127/trump-1986053587.html
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в мире, сша, оаэ, вивек рамасвами, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша
В мире, США, ОАЭ, Вивек Рамасвами, Дональд Трамп, Илон Маск, Агентство по международному развитию США
Маск призвал избавляться от многих ведомств в США, как от сорняков

Глава DOGE Маск призвал избавляться от многих ведомств, как от сорняков

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что от многих государственных ведомств необходимо избавляться полностью, как от сорняков.
"Я думаю, что нам нужно убирать ведомства целиком, а не оставлять их частично. Так проще. Это примерно как оставлять сорняк. Если не убрать корни сорняка, ему проще отрасти обратно. Но если убрать корни сорняка, это никогда не остановит его от того, чтобы отрасти снова, но это уже будет труднее. Так что нам нужно убирать ведомства целиком. Многие из них", - заявил он на Всемирном саммите правительств в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), трансляцию выступления вело агентство Ассошиэйтед Пресс.
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Маск отметил, что это, вероятно, приведет к увеличению рабочих часов у оставшихся ведомств. По его мнению, это будет шагом в верном направлении и заложит фундамент для благоденствия, которое продлится десятки или даже сотни лет.
По словам главы DOGE, сейчас в США слишком много различных ведомств, которые мешают друг другу и фактически "наступают друг другу на ноги". Он сравнил эту ситуацию со спортивной игрой, в которой слишком много судей, - иногда даже больше, чем игроков.
"Сейчас (в США - ред.) примерно 450 ведомств того или иного рода. Это почти что в среднем по два ведомства за каждый год со времен основания США. Сколько же ведомств вам нужно, чтобы управлять страной?", - заявил Маск.
Маск 2 февраля назвал Агентство США по международному развитию (USAID) "преступной организацией", которой "пора умереть". Он заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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