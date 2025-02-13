https://ria.ru/20250213/manyak-1998984434.html

Австрийского маньяка Фритцля могут досрочно освободить к 2026 году

Австрийского маньяка Фритцля могут досрочно освободить к 2026 году - РИА Новости, 13.02.2025

Австрийского маньяка Фритцля могут досрочно освободить к 2026 году

Австрийский маньяк Йозеф Фритцль, который 24 года держал в подвале и насиловал собственную дочь, может быть условно-досрочно освобожден из тюрьмы к 2026 году,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T01:19:00+03:00

2025-02-13T01:19:00+03:00

2025-02-13T01:19:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Австрийский маньяк Йозеф Фритцль, который 24 года держал в подвале и насиловал собственную дочь, может быть условно-досрочно освобожден из тюрьмы к 2026 году, заявила адвокат маньяка Астрид Вагнер. В мае прошлого года австрийский суд удовлетворил просьбу защиты 89-летнего Фритцля о переводе из психиатрической лечебницы для преступников в обычную тюрьму. Согласно решению суда, 89-летний заключенный больше не считается опасным, и необходимость в его содержании в психиатрическом центре отпала. "Мы начнем (судебную - ред.) процедуру в марте и будем просить об условно-досрочном освобождении, и если суд отклонит ее, мы подадим апелляцию, а учитывая его состояние, я полагаю, что он будет освобожден к следующему году", - заявила Вагнер британскому изданию Mirror. При этом, по словам адвоката, Фритцль считает, что в случае освобождения его ждет "большой праздник с ликующими людьми, музыкой и желающими пожать ему руку". Сама Вагнер не считает мнение Фритцля реалистичным и отмечает, что маньяк, по его словам, сожалеет о содеянном каждый день, так как разрушил собственную жизнь. Вагнер также добавила, что на свободе Фритцлю потребуется уход стороннего лица, а семья больше не желает его видеть. Нашумевшая на весь мир история началась в апреле 2008 года, когда в больницу города Амштеттен в тяжелом состоянии с непонятными болевыми симптомами была доставлена девушка Керстин. При ней была записка с просьбой оказать медицинскую помощь. Врачи терялись в догадках о характере заболевания и обратились "через общественность" с призывом, чтобы откликнулась ее мать, которая могла бы прояснить болезнь. Через неделю полиция вышла на ее мать - 42-летнюю Элизабет. Она, по свидетельству полиции, находилась в очень плохом психическом и физическом состоянии. Показания она согласилась дать лишь после долгих разговоров и заверений, что никогда больше не будет вынуждена контактировать со своим отцом. Тогда и началось расследование этого дела. Как выяснилось, Фритцль использовал Элизабет в качестве сексуальной рабыни с 11 лет, а 28 августа 1984 года одурманил ее успокоительными средствами, заманил в подвал и, надев на нее наручники, запер в помещении. С тех пор женщина жила в подвале и там же рожала детей. В результате кровосмесительной связи их родилось семеро, один из которых умер вскоре после появления на свет. Тело ребенка, по показаниям дочери, ее отец сжег. Элизабет в течение многих лет числилась в розыске, ее данные были переданы Интерполу. Изначально предполагалось, что она попала в секту. Трое детей все-таки "вышли на свет". Их в младенческом возрасте подбросили в отчий дом Элизабет с записками с просьбой к бабушке и дедушке позаботиться о них. Они были усыновлены и жили в нормальных условиях. Трое других: юноша 18 лет, пятилетний мальчик и 19-летняя Керстин - продолжали жить в подвале, не видя белого света. Подвал был переоборудован в жилую квартиру общей площадью 60 квадратных метров с двумя спальнями, кухней и душем. Закрывался он 300-килограммовой стальной дверью с электромотором и электронным кодовым замком. Супруга обвиняемого уверяла, что ничего не знала о действиях Фритцля.

https://ria.ru/20250203/davnost-1996941317.html

https://ria.ru/20250120/kriminal-1994191542.html

https://ria.ru/20240321/sud-1934679335.html

https://ria.ru/20240514/avstriya-1945926733.html

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Дарья Буймова

в мире, интерпол, австрия