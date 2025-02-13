https://ria.ru/20250213/maduro-1998990965.html

Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между Россией и США

Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между Россией и США - РИА Новости, 13.02.2025

Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между Россией и США

Венесуэльский лидер Николас Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между главами РФ и США, выразив надежду, что мир продолжит движение к... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T03:17:00+03:00

2025-02-13T03:17:00+03:00

2025-02-13T03:18:00+03:00

в мире

россия

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венесуэла

владимир путин

николас мадуро

владимир зеленский

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ПАНАМА, 13 фев - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между главами РФ и США, выразив надежду, что мир продолжит движение к многополярному устройству. "Сегодня президент России, наш старший брат Владимир Путин, беседовал с президентом Соединенных Штатов, и они говорили о мире и новых отношениях... Из Венесуэлы я приветствую беседу между президентом Путиным и президентом Трампом и надеюсь, что мир продолжит движение в сторону многоцентричности, многополярности, где уважаются культура, самобытность и право на существование всех народов Юга, нашего народа", - заявил политик, выступая на открытии школы молодых лидеров в штате Миранда, трансляцию мероприятия показал телеканал Telesur. В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1998984864.html

россия

сша

венесуэла

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Дарья Буймова

в мире, россия, сша, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, владимир зеленский