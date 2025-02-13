Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между Россией и США
Мадуро после разговора Путина и Трампа надеется на развитие многополярности
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАНАМА, 13 фев - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между главами РФ и США, выразив надежду, что мир продолжит движение к многополярному устройству.
"Сегодня президент России, наш старший брат Владимир Путин, беседовал с президентом Соединенных Штатов, и они говорили о мире и новых отношениях... Из Венесуэлы я приветствую беседу между президентом Путиным и президентом Трампом и надеюсь, что мир продолжит движение в сторону многоцентричности, многополярности, где уважаются культура, самобытность и право на существование всех народов Юга, нашего народа", - заявил политик, выступая на открытии школы молодых лидеров в штате Миранда, трансляцию мероприятия показал телеканал Telesur.
В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.