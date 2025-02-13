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Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между Россией и США - РИА Новости, 13.02.2025
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03:17 13.02.2025 (обновлено: 03:18 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/maduro-1998990965.html
Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между Россией и США
Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между Россией и США - РИА Новости, 13.02.2025
Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между Россией и США
Венесуэльский лидер Николас Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между главами РФ и США, выразив надежду, что мир продолжит движение к... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T03:17:00+03:00
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ПАНАМА, 13 фев - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между главами РФ и США, выразив надежду, что мир продолжит движение к многополярному устройству. "Сегодня президент России, наш старший брат Владимир Путин, беседовал с президентом Соединенных Штатов, и они говорили о мире и новых отношениях... Из Венесуэлы я приветствую беседу между президентом Путиным и президентом Трампом и надеюсь, что мир продолжит движение в сторону многоцентричности, многополярности, где уважаются культура, самобытность и право на существование всех народов Юга, нашего народа", - заявил политик, выступая на открытии школы молодых лидеров в штате Миранда, трансляцию мероприятия показал телеканал Telesur. В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998984864.html
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в мире, россия, сша, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, владимир зеленский
В мире, Россия, США, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро, Владимир Зеленский
Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между Россией и США

Мадуро после разговора Путина и Трампа надеется на развитие многополярности

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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ПАНАМА, 13 фев - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между главами РФ и США, выразив надежду, что мир продолжит движение к многополярному устройству.
"Сегодня президент России, наш старший брат Владимир Путин, беседовал с президентом Соединенных Штатов, и они говорили о мире и новых отношениях... Из Венесуэлы я приветствую беседу между президентом Путиным и президентом Трампом и надеюсь, что мир продолжит движение в сторону многоцентричности, многополярности, где уважаются культура, самобытность и право на существование всех народов Юга, нашего народа", - заявил политик, выступая на открытии школы молодых лидеров в штате Миранда, трансляцию мероприятия показал телеканал Telesur.
В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
"Заставит умолять". В США сделали заявление после разговора Путина и Трампа
01:22
 
В миреРоссияСШАВенесуэлаВладимир ПутинНиколас МадуроВладимир Зеленский
 
 
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