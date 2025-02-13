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Глава МИД Мадагаскара отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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17:51 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/madagaskar-1999194630.html
Глава МИД Мадагаскара отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
Глава МИД Мадагаскара отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Глава МИД Мадагаскара отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа является позитивным событием и внесет вклад в повестку мира, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:51:00+03:00
2025-02-13T17:51:00+03:00
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АДДИС-АБЕБА, 13 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа является позитивным событием и внесет вклад в повестку мира, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мадагаскара Расата Рафарававитафика. "Мы с большим интересом следим за развитием международных отношений в целом, и этот телефонный звонок в некотором роде является очень позитивным событием. Я думаю, что, безусловно, произойдет существенное развитие ситуации, и, более того, мы это ясно видели. У президента Путина и президента Трампа, очевидно, есть свои собственные цели и интересы, но мы совершенно уверены, что это внесет вклад в повестку дня международного мира", - отметил министр. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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россия, сша, мадагаскар, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Мадагаскар, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Глава МИД Мадагаскара отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа

Рафарававитафика назвал телефонный разговор Путина и Трампа позитивным событием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / POOL
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АДДИС-АБЕБА, 13 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа является позитивным событием и внесет вклад в повестку мира, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мадагаскара Расата Рафарававитафика.
"Мы с большим интересом следим за развитием международных отношений в целом, и этот телефонный звонок в некотором роде является очень позитивным событием. Я думаю, что, безусловно, произойдет существенное развитие ситуации, и, более того, мы это ясно видели. У президента Путина и президента Трампа, очевидно, есть свои собственные цели и интересы, но мы совершенно уверены, что это внесет вклад в повестку дня международного мира", - отметил министр.
Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина с Трампом
12 февраля, 21:00
 
РоссияСШАМадагаскарВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВ мире
 
 
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