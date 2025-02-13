https://ria.ru/20250213/madagaskar-1999194630.html
Глава МИД Мадагаскара отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
Глава МИД Мадагаскара отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Глава МИД Мадагаскара отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа является позитивным событием и внесет вклад в повестку мира, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:51:00+03:00
2025-02-13T17:51:00+03:00
2025-02-13T17:51:00+03:00
россия
сша
мадагаскар
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991453203_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_e13b64de76fcf568aac1ce6eca9bacbc.jpg
АДДИС-АБЕБА, 13 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа является позитивным событием и внесет вклад в повестку мира, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мадагаскара Расата Рафарававитафика. "Мы с большим интересом следим за развитием международных отношений в целом, и этот телефонный звонок в некотором роде является очень позитивным событием. Я думаю, что, безусловно, произойдет существенное развитие ситуации, и, более того, мы это ясно видели. У президента Путина и президента Трампа, очевидно, есть свои собственные цели и интересы, но мы совершенно уверены, что это внесет вклад в повестку дня международного мира", - отметил министр. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250212/putin-1998964355.html
россия
сша
мадагаскар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991453203_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_558dfa941746a6507fb12115213306f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, мадагаскар, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Мадагаскар, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Глава МИД Мадагаскара отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
Рафарававитафика назвал телефонный разговор Путина и Трампа позитивным событием