https://ria.ru/20250213/lotereya-1999136642.html

Отец десятерых детей из новосибирской деревни выиграл более миллиона рублей

Отец десятерых детей из новосибирской деревни выиграл более миллиона рублей - РИА Новости, 13.02.2025

Отец десятерых детей из новосибирской деревни выиграл более миллиона рублей

Житель новосибирской деревни, отец десятерых детей, работающий истопником, выиграл в лотерею более 1,2 миллиона рублей, которые для его семьи "подарок судьбы",... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:33:00+03:00

2025-02-13T15:33:00+03:00

2025-02-13T15:52:00+03:00

общество

россия

новосибирская область

лотерея

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Житель новосибирской деревни, отец десятерых детей, работающий истопником, выиграл в лотерею более 1,2 миллиона рублей, которые для его семьи "подарок судьбы", рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ. "Дмитрий Прохоренко – отец 10 детей, который работает истопником в Новосибирской области, – выиграл 1 238 000 рублей в новогоднем конкурсе "Ящик счастья", - рассказали в компании. Мужчина признался, что всегда верил в удачу. "Я дома всем говорил – выиграю миллион. Мне никто не верил - ни дети, ни жена. Даже взрослые дети шутили: "Папка, не придумывай, кто тебе даст миллион?" А сейчас все радуются и ждут, когда мы получим приз", - привели в компании слова победителя. Планы на приз у семьи большие: дети мечтают о новых гаджетах, а родители хотят завершить ремонт в доме и задумываются о небольшом фермерском хозяйстве. "Мы живем в маленькой деревне, и этот миллион – настоящий подарок судьбы", – заключил победитель.

https://ria.ru/20240918/lotereya-1973314259.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, новосибирская область, лотерея