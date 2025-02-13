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Отец десятерых детей из новосибирской деревни выиграл более миллиона рублей - РИА Новости, 13.02.2025
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15:33 13.02.2025 (обновлено: 15:52 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/lotereya-1999136642.html
Отец десятерых детей из новосибирской деревни выиграл более миллиона рублей
Отец десятерых детей из новосибирской деревни выиграл более миллиона рублей - РИА Новости, 13.02.2025
Отец десятерых детей из новосибирской деревни выиграл более миллиона рублей
Житель новосибирской деревни, отец десятерых детей, работающий истопником, выиграл в лотерею более 1,2 миллиона рублей, которые для его семьи "подарок судьбы",... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:33:00+03:00
2025-02-13T15:52:00+03:00
общество
россия
новосибирская область
лотерея
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Житель новосибирской деревни, отец десятерых детей, работающий истопником, выиграл в лотерею более 1,2 миллиона рублей, которые для его семьи "подарок судьбы", рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ. "Дмитрий Прохоренко – отец 10 детей, который работает истопником в Новосибирской области, – выиграл 1 238 000 рублей в новогоднем конкурсе "Ящик счастья", - рассказали в компании. Мужчина признался, что всегда верил в удачу. "Я дома всем говорил – выиграю миллион. Мне никто не верил - ни дети, ни жена. Даже взрослые дети шутили: "Папка, не придумывай, кто тебе даст миллион?" А сейчас все радуются и ждут, когда мы получим приз", - привели в компании слова победителя. Планы на приз у семьи большие: дети мечтают о новых гаджетах, а родители хотят завершить ремонт в доме и задумываются о небольшом фермерском хозяйстве. "Мы живем в маленькой деревне, и этот миллион – настоящий подарок судьбы", – заключил победитель.
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общество, россия, новосибирская область, лотерея
Общество, Россия, Новосибирская область, Лотерея
Отец десятерых детей из новосибирской деревни выиграл более миллиона рублей

Многодетный истопник из Новосибирской области выиграл в лотерею 1,238 млн рублей

© Национальная Лотерея/TelegramЭфир лотереи "Мечталлион"
Эфир лотереи Мечталлион - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Национальная Лотерея/Telegram
Эфир лотереи "Мечталлион" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Житель новосибирской деревни, отец десятерых детей, работающий истопником, выиграл в лотерею более 1,2 миллиона рублей, которые для его семьи "подарок судьбы", рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ.
«
"Дмитрий Прохоренко – отец 10 детей, который работает истопником в Новосибирской области, – выиграл 1 238 000 рублей в новогоднем конкурсе "Ящик счастья", - рассказали в компании.
Мужчина признался, что всегда верил в удачу. "Я дома всем говорил – выиграю миллион. Мне никто не верил - ни дети, ни жена. Даже взрослые дети шутили: "Папка, не придумывай, кто тебе даст миллион?" А сейчас все радуются и ждут, когда мы получим приз", - привели в компании слова победителя.
Планы на приз у семьи большие: дети мечтают о новых гаджетах, а родители хотят завершить ремонт в доме и задумываются о небольшом фермерском хозяйстве.
"Мы живем в маленькой деревне, и этот миллион – настоящий подарок судьбы", – заключил победитель.
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ОбществоРоссияНовосибирская областьЛотерея
 
 
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