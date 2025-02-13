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Состояние женщины, пострадавшей при атаке ВСУ на Липецк, тяжелое
Состояние женщины, пострадавшей при атаке ВСУ на Липецк, тяжелое - РИА Новости, 13.02.2025
Состояние женщины, пострадавшей при атаке ВСУ на Липецк, тяжелое
Женщину, которая пострадала после атаки беспилотников на Липецк, прооперировали, она в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщил мэр Роман Ченцов. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:36:00+03:00
2025-02-13T11:36:00+03:00
2025-02-13T11:59:00+03:00
вооруженные силы украины
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игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Женщину, которая пострадала после атаки беспилотников на Липецк, прооперировали, она в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщил мэр Роман Ченцов."Уже завершили операцию. На данный момент она в реанимации в тяжёлом состоянии", — сообщил Ченцов в своём Telegram-канале.Мэр добавил, что власти уже связались с семьёй пострадавшей и пообещал оказать необходимую помощь.По данным министерства обороны РФ, средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 83 украинских беспилотника. Из них 12 сбили над Липецкой областью.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что при падении обломков украинского БПЛА пострадала сотрудница станции аэрации. Женщину с осколочными ранениями госпитализировали.
https://ria.ru/20250213/obstrel-1999007618.html
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вооруженные силы украины, липецк, липецкая область, игорь артамонов, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Вооруженные силы Украины, Липецк, Липецкая область, Игорь Артамонов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Состояние женщины, пострадавшей при атаке ВСУ на Липецк, тяжелое
Женщина, пострадавшая при атаке ВСУ на Липецк, находится в реанимации