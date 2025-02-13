https://ria.ru/20250213/lipetsk-1999055892.html

Состояние женщины, пострадавшей при атаке ВСУ на Липецк, тяжелое

Состояние женщины, пострадавшей при атаке ВСУ на Липецк, тяжелое - РИА Новости, 13.02.2025

Состояние женщины, пострадавшей при атаке ВСУ на Липецк, тяжелое

Женщину, которая пострадала после атаки беспилотников на Липецк, прооперировали, она в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщил мэр Роман Ченцов. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:36:00+03:00

2025-02-13T11:36:00+03:00

2025-02-13T11:59:00+03:00

вооруженные силы украины

липецк

липецкая область

игорь артамонов

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Женщину, которая пострадала после атаки беспилотников на Липецк, прооперировали, она в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщил мэр Роман Ченцов."Уже завершили операцию. На данный момент она в реанимации в тяжёлом состоянии", — сообщил Ченцов в своём Telegram-канале.Мэр добавил, что власти уже связались с семьёй пострадавшей и пообещал оказать необходимую помощь.По данным министерства обороны РФ, средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 83 украинских беспилотника. Из них 12 сбили над Липецкой областью.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что при падении обломков украинского БПЛА пострадала сотрудница станции аэрации. Женщину с осколочными ранениями госпитализировали.

https://ria.ru/20250213/obstrel-1999007618.html

липецк

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вооруженные силы украины, липецк, липецкая область, игорь артамонов, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия