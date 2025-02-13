Рейтинг@Mail.ru
В Липецке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 13.02.2025 (обновлено: 05:28 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/lipetsk-1998997106.html
В Липецке восстановили электроснабжение
В Липецке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 13.02.2025
В Липецке восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Липецке, которое было отключено на фоне налета БПЛА, восстановлено, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T05:20:00+03:00
2025-02-13T05:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецк
происшествия
игорь артамонов
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/48920/13/489201344_0:218:2780:1781_1920x0_80_0_0_98787487ca027046b76eab86bcf2649e.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Электроснабжение в Липецке, которое было отключено на фоне налета БПЛА, восстановлено, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что в ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества, энергетики вели переподключение потребителей."По информации от энергетиков, электроснабжение в городе восстановлено", - написал он.
https://ria.ru/20250213/ataka-1998997233.html
липецк
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/48920/13/489201344_57:0:2722:1999_1920x0_80_0_0_33607441d637fd2d7c889953a77f0399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецк, происшествия, игорь артамонов, липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Липецк, Происшествия, Игорь Артамонов, Липецкая область
В Липецке восстановили электроснабжение

В Липецке восстановили электроснабжение, нарушенное после атаки беспилотников

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛиния электропередачи
Линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Линия электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Электроснабжение в Липецке, которое было отключено на фоне налета БПЛА, восстановлено, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал, что в ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества, энергетики вели переподключение потребителей.
"По информации от энергетиков, электроснабжение в городе восстановлено", - написал он.
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
При падении обломков беспилотника в Липецкой области пострадала женщина
05:25
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкПроисшествияИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала