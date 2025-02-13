https://ria.ru/20250213/lipetsk-1998997106.html
В Липецке восстановили электроснабжение
В Липецке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 13.02.2025
В Липецке восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Липецке, которое было отключено на фоне налета БПЛА, восстановлено, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T05:20:00+03:00
2025-02-13T05:20:00+03:00
2025-02-13T05:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецк
происшествия
игорь артамонов
липецкая область
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Электроснабжение в Липецке, которое было отключено на фоне налета БПЛА, восстановлено, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что в ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества, энергетики вели переподключение потребителей."По информации от энергетиков, электроснабжение в городе восстановлено", - написал он.
https://ria.ru/20250213/ataka-1998997233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, происшествия, игорь артамонов, липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Липецк, Происшествия, Игорь Артамонов, Липецкая область
В Липецке восстановили электроснабжение
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