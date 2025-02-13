https://ria.ru/20250213/lipetsk-1998997106.html

В Липецке восстановили электроснабжение

В Липецке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 13.02.2025

В Липецке восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Липецке, которое было отключено на фоне налета БПЛА, восстановлено, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T05:20:00+03:00

2025-02-13T05:20:00+03:00

2025-02-13T05:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецк

происшествия

игорь артамонов

липецкая область

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Электроснабжение в Липецке, которое было отключено на фоне налета БПЛА, восстановлено, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что в ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества, энергетики вели переподключение потребителей."По информации от энергетиков, электроснабжение в городе восстановлено", - написал он.

https://ria.ru/20250213/ataka-1998997233.html

липецк

липецкая область

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Дарья Буймова

липецк, происшествия, игорь артамонов, липецкая область