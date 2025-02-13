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В Липецке проверят информацию о падении обломков БПЛА

В Липецке проверят информацию о падении обломков БПЛА - РИА Новости, 13.02.2025

В Липецке проверят информацию о падении обломков БПЛА

Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков БПЛА в Липецке и Липецком МО, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T04:57:00+03:00

2025-02-13T04:57:00+03:00

2025-02-13T04:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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елец

игорь артамонов

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков БПЛА в Липецке и Липецком МО, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале. Ранее Артамонов заявил о массированном налете БПЛА на Липецкую область. "Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков БПЛА в Липецке и Липецком МО", - написал он. Ранее губернатор сообщал, что красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен в Липецке и округе, Ельце, Грязи и их районах. В ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества после налета БПЛА, идет переподключение.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

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Дарья Буймова

происшествия, липецк, липецкая область, елец, игорь артамонов