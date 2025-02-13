https://ria.ru/20250213/lipetsk-1998995843.html
В Липецке проверят информацию о падении обломков БПЛА
В Липецке проверят информацию о падении обломков БПЛА - РИА Новости, 13.02.2025
В Липецке проверят информацию о падении обломков БПЛА
Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков БПЛА в Липецке и Липецком МО, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T04:57:00+03:00
2025-02-13T04:57:00+03:00
2025-02-13T04:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
липецк
липецкая область
елец
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_198514f225fed7bab0c6e8567d8920d9.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков БПЛА в Липецке и Липецком МО, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале. Ранее Артамонов заявил о массированном налете БПЛА на Липецкую область. "Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков БПЛА в Липецке и Липецком МО", - написал он. Ранее губернатор сообщал, что красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен в Липецке и округе, Ельце, Грязи и их районах. В ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества после налета БПЛА, идет переподключение.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
липецк
липецкая область
елец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c2ec957e25586bb3e6cd4d902e2b7b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецк, липецкая область, елец, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецк, Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов
В Липецке проверят информацию о падении обломков БПЛА
Артамонов: оперативные службы проверяют информацию о падении обломков БПЛА