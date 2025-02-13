https://ria.ru/20250213/lipetsk-1998995173.html

В нескольких районах Липецка отключили электричество

В нескольких районах Липецка отключили электричество - РИА Новости, 13.02.2025

В нескольких районах Липецка отключили электричество

В ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества из-за налета БПЛА, идет переподключение, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T04:48:00+03:00

2025-02-13T04:48:00+03:00

2025-02-13T04:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

липецк

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елец

игорь артамонов

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества из-за налета БПЛА, идет переподключение, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале. "В ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества. В настоящий момент энергетики ведут переподключение потребителей", - написал он. Ранее губернатор сообщал, что красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен в Липецке и округе, Ельце, Грязи и их районах.

https://ria.ru/20240809/bpla-1965086875.html

липецк

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, липецк, липецкая область, елец, игорь артамонов