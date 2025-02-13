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В нескольких районах Липецка отключили электричество
В нескольких районах Липецка отключили электричество - РИА Новости, 13.02.2025
В нескольких районах Липецка отключили электричество
В ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества из-за налета БПЛА, идет переподключение, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T04:48:00+03:00
2025-02-13T04:48:00+03:00
2025-02-13T04:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества из-за налета БПЛА, идет переподключение, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале. "В ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества. В настоящий момент энергетики ведут переподключение потребителей", - написал он. Ранее губернатор сообщал, что красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен в Липецке и округе, Ельце, Грязи и их районах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецк, липецкая область, елец, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецк, Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов
В нескольких районах Липецка отключили электричество
Артамонов: в нескольких районах Липецка из-за налета БПЛА отключили свет