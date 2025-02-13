https://ria.ru/20250213/lgoty-1998977194.html

Юрист рассказала, как пенсионеры теряют льготы на ЖКУ из-за вкладов

Юрист рассказала, как пенсионеры теряют льготы на ЖКУ из-за вкладов - РИА Новости, 13.02.2025

Юрист рассказала, как пенсионеры теряют льготы на ЖКУ из-за вкладов

Наличие банковского вклада в ряде случаев лишает пенсионеров возможности претендовать на получение льготы на оплату ЖКУ, рассказала агентству "Прайм" Полина... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T03:14:00+03:00

2025-02-13T03:14:00+03:00

2025-02-13T03:14:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Наличие банковского вклада в ряде случаев лишает пенсионеров возможности претендовать на получение льготы на оплату ЖКУ, рассказала агентству "Прайм" Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.Она напомнила, что при начислении множества социальных льгот и выплат, в том числе субсидий на ЖКХ, применяется принцип учета дохода. Он учитывает и проценты, которые граждане получают от банковских вкладов.Согласно действующему нормативу, субсидия предоставляется, если оплата ЖКУ составляет более 22% от семейного бюджета. В регионах эти цифры могут быть меньше: например, в Москве планка всего 10%. Если расходы пенсионера выше, то государство начисляет субсидию."Не все знают о том, что наличие банковского вклада может лишить их возможности претендовать на выплату. Дело в том, что сам банковский вклад не учитывается как доход, а вот проценты по нему — да", — пояснила Гусятникова.Если в сумме доход окажется выше планки, субсидии не полагается.

https://ria.ru/20250205/dolgi-1997402492.html

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общество, россия, pg partners, жку, льготы, вклады