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Лавров выразил надежду, что разговор Путина и Трампа отрезвит Запад - РИА Новости, 13.02.2025
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14:13 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/lavrov-1999107503.html
Лавров выразил надежду, что разговор Путина и Трампа отрезвит Запад
Лавров выразил надежду, что разговор Путина и Трампа отрезвит Запад - РИА Новости, 13.02.2025
Лавров выразил надежду, что разговор Путина и Трампа отрезвит Запад
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа немного отрезвит Запад, забывший, РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:13:00+03:00
2025-02-13T14:13:00+03:00
россия
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сша
украина
дональд трамп
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа немного отрезвит Запад, забывший, как надо вести диалог. "И когда два воспитанных человека показывают, как надо заниматься политикой, надеюсь, это немножко отрезвит тех, кто это забыл, и заставит перечитать учебники истории и школьные учебники политологии", - сказал российский министр в ходе пресс-конференции. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250213/lavrov-1999102926.html
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россия, владимир путин, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Владимир Путин, США, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Лавров выразил надежду, что разговор Путина и Трампа отрезвит Запад

Лавров после беседы Путина и Трампа выразил надежду, что это отрезвит Запад

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа немного отрезвит Запад, забывший, как надо вести диалог.
"И когда два воспитанных человека показывают, как надо заниматься политикой, надеюсь, это немножко отрезвит тех, кто это забыл, и заставит перечитать учебники истории и школьные учебники политологии", - сказал российский министр в ходе пресс-конференции.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Лавров удивился реакцией мира на разговор Путина и Трампа
13:59
 
РоссияВладимир ПутинСШАУкраинаДональд ТрампСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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