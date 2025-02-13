https://ria.ru/20250213/lavrov-1999107503.html

Лавров выразил надежду, что разговор Путина и Трампа отрезвит Запад

Лавров выразил надежду, что разговор Путина и Трампа отрезвит Запад - РИА Новости, 13.02.2025

Лавров выразил надежду, что разговор Путина и Трампа отрезвит Запад

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа немного отрезвит Запад, забывший, РИА Новости, 13.02.2025

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа немного отрезвит Запад, забывший, как надо вести диалог. "И когда два воспитанных человека показывают, как надо заниматься политикой, надеюсь, это немножко отрезвит тех, кто это забыл, и заставит перечитать учебники истории и школьные учебники политологии", - сказал российский министр в ходе пресс-конференции. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/lavrov-1999102926.html

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россия, владимир путин, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире