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Лавров заявил о языке угроз со стороны европейских сателлитов
Лавров заявил о языке угроз со стороны европейских сателлитов - РИА Новости, 13.02.2025
Лавров заявил о языке угроз со стороны европейских сателлитов
РИА Новости / Динамика дня Лавров: европейские сателлиты отбросили дипломатию, перешли на язык угроз и вооружение Киева РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:48:00+03:00
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РИА Новости / Динамика дня Лавров: европейские сателлиты отбросили дипломатию, перешли на язык угроз и вооружение Киева
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сша, киев, в мире
Лавров заявил о языке угроз со стороны европейских сателлитов
Лавров: европейские сателлиты отбросили дипломатию и перешли на язык угроз