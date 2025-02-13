https://ria.ru/20250213/krym-1999118804.html

В Крыму призвали Зеленского не зариться на территорию России

В Крыму призвали Зеленского не зариться на территорию России - РИА Новости, 13.02.2025

В Крыму призвали Зеленского не зариться на территорию России

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимиру Зеленскому не стоит зариться на территорию России, рассматривая ее регионы как объект... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:44:00+03:00

2025-02-13T14:44:00+03:00

2025-02-13T14:44:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимиру Зеленскому не стоит зариться на территорию России, рассматривая ее регионы как объект торга. Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел. "Зеленский - любитель продавать и раздавать все то, что ему не принадлежит, к чему он не имеет никакого отношения. Но зариться на чужие территории Зеленскому не стоит. Пусть со своими хозяевами американцами в таком ключе поторгуется. Пусть торгует редкоземельными металлами, которых у него нет", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, закрепленные в Конституции РФ территории никакому обмену и каким-то другим коммерческим сделкам не подлежат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997443728.html

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россия, украина, севастополь, владимир зеленский, владимир константинов, владимир путин, оон, в мире