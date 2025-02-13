В Крыму призвали Зеленского не зариться на территорию России
Константинов: Зеленскому не стоит зариться на территорию России
© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимиру Зеленскому не стоит зариться на территорию России, рассматривая ее регионы как объект торга.
Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел.
"Зеленский - любитель продавать и раздавать все то, что ему не принадлежит, к чему он не имеет никакого отношения. Но зариться на чужие территории Зеленскому не стоит. Пусть со своими хозяевами американцами в таком ключе поторгуется. Пусть торгует редкоземельными металлами, которых у него нет", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, закрепленные в Конституции РФ территории никакому обмену и каким-то другим коммерческим сделкам не подлежат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
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