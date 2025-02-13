В Крыму национализируют активы экс-депутата Рады
Константинов: в Крыму национализируют активы экс-депутата Рады Денисовой
Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. В Крыму национализируют пивкомбинат "Крым", санаторий "Зеленый мыс", а также активы семьи украинского бизнесмена Олега Геншафта и экс-депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг Константинов сообщил, что Крым подготовил под национализацию новый пакет имущества украинских олигархов, в списке более 720 объектов движимого и недвижимого имущества.
"Среди наиболее известных крымчанам и крупных организаций, которые подлежат национализации, — АО "Пивобезалкогольный комбинат Крым", ООО "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, ООО "Сакские минеральные воды", ООО "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке, а также имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата верховной рады Украины Людмилы Денисовой", - написал Константинов.
По его словам, под национализацию также попадут активы и многих других граждан зарубежных стран, наносящих своими действиями вред Крыму и всей России.
"Мы полностью очистим Крым от этой заразы, не дадим врагам зарабатывать на нас", - подчеркнул глава парламента.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.