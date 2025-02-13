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В Крыму национализируют активы экс-депутата Рады - РИА Новости, 13.02.2025
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08:43 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/krym-1999010422.html
В Крыму национализируют активы экс-депутата Рады
В Крыму национализируют активы экс-депутата Рады - РИА Новости, 13.02.2025
В Крыму национализируют активы экс-депутата Рады
В Крыму национализируют пивкомбинат "Крым", санаторий "Зеленый мыс", а также активы семьи украинского бизнесмена Олега Геншафта и экс-депутата Верховной рады... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:43:00+03:00
2025-02-13T08:43:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. В Крыму национализируют пивкомбинат "Крым", санаторий "Зеленый мыс", а также активы семьи украинского бизнесмена Олега Геншафта и экс-депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале. Ранее в четверг Константинов сообщил, что Крым подготовил под национализацию новый пакет имущества украинских олигархов, в списке более 720 объектов движимого и недвижимого имущества. "Среди наиболее известных крымчанам и крупных организаций, которые подлежат национализации, — АО "Пивобезалкогольный комбинат Крым", ООО "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, ООО "Сакские минеральные воды", ООО "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке, а также имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата верховной рады Украины Людмилы Денисовой", - написал Константинов. По его словам, под национализацию также попадут активы и многих других граждан зарубежных стран, наносящих своими действиями вред Крыму и всей России. "Мы полностью очистим Крым от этой заразы, не дадим врагам зарабатывать на нас", - подчеркнул глава парламента. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
https://ria.ru/20250212/krym-1998761662.html
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украина, россия, феодосия, владимир константинов, людмила денисова, сергей аксенов (политик), верховная рада украины, политика
Украина, Россия, Феодосия, Владимир Константинов, Людмила Денисова, Сергей Аксенов (политик), Верховная Рада Украины, Политика
В Крыму национализируют активы экс-депутата Рады

Константинов: в Крыму национализируют активы экс-депутата Рады Денисовой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. В Крыму национализируют пивкомбинат "Крым", санаторий "Зеленый мыс", а также активы семьи украинского бизнесмена Олега Геншафта и экс-депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг Константинов сообщил, что Крым подготовил под национализацию новый пакет имущества украинских олигархов, в списке более 720 объектов движимого и недвижимого имущества.
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"Среди наиболее известных крымчанам и крупных организаций, которые подлежат национализации, — АО "Пивобезалкогольный комбинат Крым", ООО "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, ООО "Сакские минеральные воды", ООО "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке, а также имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата верховной рады Украины Людмилы Денисовой", - написал Константинов.
По его словам, под национализацию также попадут активы и многих других граждан зарубежных стран, наносящих своими действиями вред Крыму и всей России.
"Мы полностью очистим Крым от этой заразы, не дадим врагам зарабатывать на нас", - подчеркнул глава парламента.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
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УкраинаРоссияФеодосияВладимир КонстантиновЛюдмила ДенисоваСергей Аксенов (политик)Верховная Рада УкраиныПолитика
 
 
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