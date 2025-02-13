https://ria.ru/20250213/krym-1999009641.html

В Крыму национализируют имущество украинских олигархов

В Крыму национализируют имущество украинских олигархов - РИА Новости, 13.02.2025

В Крыму национализируют имущество украинских олигархов

Крым национализирует новый пакет имущества украинских олигархов, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:41:00+03:00

2025-02-13T08:41:00+03:00

2025-02-13T09:50:00+03:00

россия

ливадия

владимир константинов

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937308747_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab33b802217f71dbd64db5970b1067af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Крым национализирует новый пакет имущества украинских олигархов, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов в Telegram-канале."В ближайшее время Государственный совет примет решение о национализации ряда объектов, принадлежащих врагам Крыма и (всей. — Прим. ред.) России. В новом перечне — 114 наименований, которые включают более 720 объектов движимого и недвижимого имущества", — говорится в публикации. По его словам, вырученные от продажи объектов деньги направят на поддержку участников СВО и их семей, а также на развитие Крыма."Наиболее привлекательными и крупными предприятиями будем заниматься, вкладывать средства в их развитие на благо нашей республики и ее жителей", — подчеркнул Константинов. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества украинских политиков и олигархов, связанных с киевскими властями и совершающих недружественные действия в отношении России.Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, среди прочего, попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.

https://ria.ru/20250212/krym-1998761662.html

https://ria.ru/20250212/krym-1998875597.html

россия

ливадия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ливадия, владимир константинов, владимир зеленский