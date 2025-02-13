Рейтинг@Mail.ru
В Крыму национализируют имущество украинских олигархов - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 13.02.2025 (обновлено: 09:50 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/krym-1999009641.html
В Крыму национализируют имущество украинских олигархов
В Крыму национализируют имущество украинских олигархов - РИА Новости, 13.02.2025
В Крыму национализируют имущество украинских олигархов
Крым национализирует новый пакет имущества украинских олигархов, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:41:00+03:00
2025-02-13T09:50:00+03:00
россия
ливадия
владимир константинов
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937308747_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab33b802217f71dbd64db5970b1067af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Крым национализирует новый пакет имущества украинских олигархов, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов в Telegram-канале."В ближайшее время Государственный совет примет решение о национализации ряда объектов, принадлежащих врагам Крыма и (всей. — Прим. ред.) России. В новом перечне — 114 наименований, которые включают более 720 объектов движимого и недвижимого имущества", — говорится в публикации. По его словам, вырученные от продажи объектов деньги направят на поддержку участников СВО и их семей, а также на развитие Крыма."Наиболее привлекательными и крупными предприятиями будем заниматься, вкладывать средства в их развитие на благо нашей республики и ее жителей", — подчеркнул Константинов. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества украинских политиков и олигархов, связанных с киевскими властями и совершающих недружественные действия в отношении России.Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, среди прочего, попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
https://ria.ru/20250212/krym-1998761662.html
https://ria.ru/20250212/krym-1998875597.html
россия
ливадия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937308747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f3f44520a251a294dde745a3811f96b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ливадия, владимир константинов, владимир зеленский
Россия, Ливадия, Владимир Константинов, Владимир Зеленский
В Крыму национализируют имущество украинских олигархов

Константинов: Крым национализирует новый пакет имущества украинских олигархов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБалаклава
Балаклава - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Балаклава. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Крым национализирует новый пакет имущества украинских олигархов, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов в Telegram-канале.
"В ближайшее время Государственный совет примет решение о национализации ряда объектов, принадлежащих врагам Крыма и (всей. — Прим. ред.) России. В новом перечне — 114 наименований, которые включают более 720 объектов движимого и недвижимого имущества", — говорится в публикации.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Google Maps не изменил названия населенных пунктов в Крыму
Вчера, 07:03
По его словам, вырученные от продажи объектов деньги направят на поддержку участников СВО и их семей, а также на развитие Крыма.
«
"Наиболее привлекательными и крупными предприятиями будем заниматься, вкладывать средства в их развитие на благо нашей республики и ее жителей", — подчеркнул Константинов.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества украинских политиков и олигархов, связанных с киевскими властями и совершающих недружественные действия в отношении России.
Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, среди прочего, попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
США запустили процесс взыскания репараций с Украины, заявили в Крыму
Вчера, 15:01
 
РоссияЛивадияВладимир КонстантиновВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала