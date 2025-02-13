https://ria.ru/20250213/krym-1999009641.html
В Крыму национализируют имущество украинских олигархов
В Крыму национализируют имущество украинских олигархов - РИА Новости, 13.02.2025
В Крыму национализируют имущество украинских олигархов
Крым национализирует новый пакет имущества украинских олигархов, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:41:00+03:00
2025-02-13T08:41:00+03:00
2025-02-13T09:50:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Крым национализирует новый пакет имущества украинских олигархов, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов в Telegram-канале."В ближайшее время Государственный совет примет решение о национализации ряда объектов, принадлежащих врагам Крыма и (всей. — Прим. ред.) России. В новом перечне — 114 наименований, которые включают более 720 объектов движимого и недвижимого имущества", — говорится в публикации. По его словам, вырученные от продажи объектов деньги направят на поддержку участников СВО и их семей, а также на развитие Крыма."Наиболее привлекательными и крупными предприятиями будем заниматься, вкладывать средства в их развитие на благо нашей республики и ее жителей", — подчеркнул Константинов. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества украинских политиков и олигархов, связанных с киевскими властями и совершающих недружественные действия в отношении России.Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, среди прочего, попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
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россия, ливадия, владимир константинов, владимир зеленский
Россия, Ливадия, Владимир Константинов, Владимир Зеленский
В Крыму национализируют имущество украинских олигархов
Константинов: Крым национализирует новый пакет имущества украинских олигархов