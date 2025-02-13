https://ria.ru/20250213/krizis-1998977515.html

Финансист объяснил, что купить, чтобы спасти деньги в кризис

Финансист объяснил, что купить, чтобы спасти деньги в кризис - РИА Новости, 13.02.2025

Финансист объяснил, что купить, чтобы спасти деньги в кризис

Чтобы спасти средства в период экономической нестабильности лучше выбирать разные низкорисковые инструменты, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры мировых... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T02:12:00+03:00

2025-02-13T02:12:00+03:00

2025-02-13T02:12:00+03:00

экономика

россия

олег скапенкер

рэу имени г. в. плеханова

деньги

золото

вклады

инвестиции

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Чтобы спасти средства в период экономической нестабильности лучше выбирать разные низкорисковые инструменты, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.Он напомнил, что сохранение средств, тем более во время кризисов, зависит от личных целей и задач инвестора. Важно, как он намерен расходовать деньги и каковы его индивидуальные риски.Именно от этого зависит выбор срока инвестиций, как следствие, предпочтительного способа вложений."Золото целесообразно при сроках инвестирования хотя бы от двух лет, поскольку на более коротких периодах результат может быть отрицательным. Валютные инвестиции — достаточно рисковое мероприятие, поскольку точное прогнозирование курсов не доступно даже высококлассным специалистам", — рассуждает Скапенкер.Прочие распространенные у инвесторов способы — депозиты, облигации, акции и инвестиционные паи — во многом зависят от склонности к риску и ожиданий высокого дохода. Если такая склонность присутствует, можно выбрать акции второго-третьего эшелона и паи венчурных, кредитных и иных ПИФов. Если есть тяга к стабильности, лучше предпочесть бумаги первого эшелона и банковские депозиты, а также ОФЗ, советует специалист.

https://ria.ru/20250112/zarabotok-1993213198.html

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экономика, россия, олег скапенкер, рэу имени г. в. плеханова, деньги, золото, вклады, инвестиции