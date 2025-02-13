https://ria.ru/20250213/kreml-1999221542.html

Кремль: Путин и Трамп встретятся в третьей стране до обмена визитами

Кремль: Путин и Трамп встретятся в третьей стране до обмена визитами - РИА Новости, 13.02.2025

Кремль: Путин и Трамп встретятся в третьей стране до обмена визитами

Встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа в третьей стране должна состояться раньше, чем обмен визитами, заявил пресс-секретарь главы России РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:18:00+03:00

2025-02-13T19:18:00+03:00

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владимир путин

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сша

в мире

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа в третьей стране должна состояться раньше, чем обмен визитами, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.Песков отметил, что президенты России и США в ходе телефонного разговора накануне обменялись приглашениями посетить страны"."Эта встреча, по замыслу президентов, состоится раньше, чем, как говорят дипломаты, эвентуальный обмен визитами", - подчеркнул Песков. Комментарий пресс-секретаря президента РФ опубликован Зарубина.

https://ria.ru/20250213/peskov-1999204703.html

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Песков: встреча Путина и Трампа в третьей стране должна состояться до обмена визитами Песков: встреча Путина и Трампа в третьей стране должна состояться до обмена визитами 2025-02-13T19:18 true PT1M36S

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владимир путин, дональд трамп, сша, в мире, россия, дмитрий песков