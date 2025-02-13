Рейтинг@Mail.ru
Кремль: Путин и Трамп встретятся в третьей стране до обмена визитами - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 13.02.2025 (обновлено: 20:09 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/kreml-1999221542.html
Кремль: Путин и Трамп встретятся в третьей стране до обмена визитами
Кремль: Путин и Трамп встретятся в третьей стране до обмена визитами - РИА Новости, 13.02.2025
Кремль: Путин и Трамп встретятся в третьей стране до обмена визитами
Встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа в третьей стране должна состояться раньше, чем обмен визитами, заявил пресс-секретарь главы России РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:18:00+03:00
2025-02-13T20:09:00+03:00
владимир путин
дональд трамп
сша
в мире
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999228515_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fb065ab7caf00addb7061be47f194f90.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа в третьей стране должна состояться раньше, чем обмен визитами, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.Песков отметил, что президенты России и США в ходе телефонного разговора накануне обменялись приглашениями посетить страны"."Эта встреча, по замыслу президентов, состоится раньше, чем, как говорят дипломаты, эвентуальный обмен визитами", - подчеркнул Песков. Комментарий пресс-секретаря президента РФ опубликован Зарубина.
https://ria.ru/20250213/peskov-1999204703.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Песков: встреча Путина и Трампа в третьей стране должна состояться до обмена визитами
Песков: встреча Путина и Трампа в третьей стране должна состояться до обмена визитами
2025-02-13T19:18
true
PT1M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999228515_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_da93dc7263d26fbff45a37fb05092578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, дональд трамп, сша, в мире, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Дональд Трамп, США, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Кремль: Путин и Трамп встретятся в третьей стране до обмена визитами

Песков: Путин и Трамп должны встретиться в третьей стране перед обменом визитами

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа в третьей стране должна состояться раньше, чем обмен визитами, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
Песков отметил, что президенты России и США в ходе телефонного разговора накануне обменялись приглашениями посетить страны".
"Эта встреча, по замыслу президентов, состоится раньше, чем, как говорят дипломаты, эвентуальный обмен визитами", - подчеркнул Песков. Комментарий пресс-секретаря президента РФ опубликован Зарубина.
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Кремль назвал США главным визави в урегулировании ситуации на Украине
Вчера, 18:22
 
Владимир ПутинДональд ТрампСШАВ миреРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала