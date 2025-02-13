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Жителя Костромской области будут судить за сотрудничество с террористами - РИА Новости, 13.02.2025
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18:00 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/kostroma-1999197283.html
Жителя Костромской области будут судить за сотрудничество с террористами
Жителя Костромской области будут судить за сотрудничество с террористами - РИА Новости, 13.02.2025
Жителя Костромской области будут судить за сотрудничество с террористами
Жителя Костромской области судят за сотрудничество с иностранным вооруженным формированием, признанным в России террористической организацией, и за намерение... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:00:00+03:00
2025-02-13T18:00:00+03:00
происшествия
костромская область
россия
ярославская область
костромской областной суд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Жителя Костромской области судят за сотрудничество с иностранным вооруженным формированием, признанным в России террористической организацией, и за намерение собирать в его пользу информацию о предприятии в соседнем регионе, сообщил Костромской областной суд. Сообщается, что в четверг в Костромском областном суде завершились судебные прения по уголовному делу в отношении ранее не судимого жителя Костромской области, 1988 года рождения, обвиняемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ (статья 275.1 УК РФ). "Статья 275.1 введена в Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 14 июля 2022 г. Ранее уголовных дел о совершении преступления, предусмотренного данной статьей, в Костромской области не рассматривалось", - говорится в сообщении. Согласно обвинению, в период с 10 апреля по 3 мая 2024 года житель Костромской области Н. установил конфиденциальное сотрудничество с представителями иностранного вооруженного формирования, признанного в России террористической организацией, деятельность которого направлена против безопасности РФ. По данным суда, первоначально подсудимый просматривал в интернете видеоролики о деятельности формирования, затем стал посещать его сайт и даже попробовал зарегистрироваться там, но не заполнил до конца анкету. "А с 10 апреля 2024 года вступил в переписку в мессенджере с пользователем "Куратор" и инициативно предложил собирать информацию об одном из объектов в Ярославской области, а также присылать фото и видео объекта", - информирует суд, уточняя, что никаких материалов он "Куратору" так и не направил, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ по Костромской области. В обвинительном заключении в качестве смягчающего обстоятельства указано, что фигурант активно помогал следствию. В суде мужчина раскаялся, просил у всех прощения, отметив, что из-за содеянного им рушится его 14-летний брак. "По окончании судебных прений суд удалился в совещательную комнату до 10 часов 14 февраля 2025 года для постановления приговора", - сообщает суд.
https://ria.ru/20241010/altay-1977321453.html
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происшествия, костромская область, россия, ярославская область, костромской областной суд
Происшествия, Костромская область, Россия, Ярославская область, Костромской областной суд
Жителя Костромской области будут судить за сотрудничество с террористами

Жителя Костромской области будут судить за работу с запрещенной организацией

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Жителя Костромской области судят за сотрудничество с иностранным вооруженным формированием, признанным в России террористической организацией, и за намерение собирать в его пользу информацию о предприятии в соседнем регионе, сообщил Костромской областной суд.
Сообщается, что в четверг в Костромском областном суде завершились судебные прения по уголовному делу в отношении ранее не судимого жителя Костромской области, 1988 года рождения, обвиняемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ (статья 275.1 УК РФ).
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"Статья 275.1 введена в Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 14 июля 2022 г. Ранее уголовных дел о совершении преступления, предусмотренного данной статьей, в Костромской области не рассматривалось", - говорится в сообщении.
Согласно обвинению, в период с 10 апреля по 3 мая 2024 года житель Костромской области Н. установил конфиденциальное сотрудничество с представителями иностранного вооруженного формирования, признанного в России террористической организацией, деятельность которого направлена против безопасности РФ.
По данным суда, первоначально подсудимый просматривал в интернете видеоролики о деятельности формирования, затем стал посещать его сайт и даже попробовал зарегистрироваться там, но не заполнил до конца анкету.
"А с 10 апреля 2024 года вступил в переписку в мессенджере с пользователем "Куратор" и инициативно предложил собирать информацию об одном из объектов в Ярославской области, а также присылать фото и видео объекта", - информирует суд, уточняя, что никаких материалов он "Куратору" так и не направил, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ по Костромской области.
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В обвинительном заключении в качестве смягчающего обстоятельства указано, что фигурант активно помогал следствию. В суде мужчина раскаялся, просил у всех прощения, отметив, что из-за содеянного им рушится его 14-летний брак.
"По окончании судебных прений суд удалился в совещательную комнату до 10 часов 14 февраля 2025 года для постановления приговора", - сообщает суд.
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