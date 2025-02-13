https://ria.ru/20250213/kostroma-1999197283.html

Жителя Костромской области будут судить за сотрудничество с террористами

Жителя Костромской области будут судить за сотрудничество с террористами - РИА Новости, 13.02.2025

Жителя Костромской области будут судить за сотрудничество с террористами

Жителя Костромской области судят за сотрудничество с иностранным вооруженным формированием, признанным в России террористической организацией, и за намерение... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:00:00+03:00

2025-02-13T18:00:00+03:00

2025-02-13T18:00:00+03:00

происшествия

костромская область

россия

ярославская область

костромской областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Жителя Костромской области судят за сотрудничество с иностранным вооруженным формированием, признанным в России террористической организацией, и за намерение собирать в его пользу информацию о предприятии в соседнем регионе, сообщил Костромской областной суд. Сообщается, что в четверг в Костромском областном суде завершились судебные прения по уголовному делу в отношении ранее не судимого жителя Костромской области, 1988 года рождения, обвиняемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ (статья 275.1 УК РФ). "Статья 275.1 введена в Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 14 июля 2022 г. Ранее уголовных дел о совершении преступления, предусмотренного данной статьей, в Костромской области не рассматривалось", - говорится в сообщении. Согласно обвинению, в период с 10 апреля по 3 мая 2024 года житель Костромской области Н. установил конфиденциальное сотрудничество с представителями иностранного вооруженного формирования, признанного в России террористической организацией, деятельность которого направлена против безопасности РФ. По данным суда, первоначально подсудимый просматривал в интернете видеоролики о деятельности формирования, затем стал посещать его сайт и даже попробовал зарегистрироваться там, но не заполнил до конца анкету. "А с 10 апреля 2024 года вступил в переписку в мессенджере с пользователем "Куратор" и инициативно предложил собирать информацию об одном из объектов в Ярославской области, а также присылать фото и видео объекта", - информирует суд, уточняя, что никаких материалов он "Куратору" так и не направил, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ по Костромской области. В обвинительном заключении в качестве смягчающего обстоятельства указано, что фигурант активно помогал следствию. В суде мужчина раскаялся, просил у всех прощения, отметив, что из-за содеянного им рушится его 14-летний брак. "По окончании судебных прений суд удалился в совещательную комнату до 10 часов 14 февраля 2025 года для постановления приговора", - сообщает суд.

https://ria.ru/20241010/altay-1977321453.html

https://ria.ru/20240930/sud-1975596626.html

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