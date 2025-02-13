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В Подмосковье спасли кошку, упавшую на перекрытия моста

В Подмосковье спасли кошку, упавшую на перекрытия моста - РИА Новости, 13.02.2025

В Подмосковье спасли кошку, упавшую на перекрытия моста

Сотрудники пожарно-спасательной части спасли кошку, которая оказалась на железобетонных перекрытиях автомобильного моста в подмосковных Серебряных Прудах,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:10:00+03:00

2025-02-13T13:10:00+03:00

2025-02-13T13:10:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сотрудники пожарно-спасательной части спасли кошку, которая оказалась на железобетонных перекрытиях автомобильного моста в подмосковных Серебряных Прудах, сообщает в четверг в своем Telegram-канале "Мособлпожспас". "Работники отдельного поста 207-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспас" спасли кошку, которая оказалась в затруднительном положении, угодив через водосток автомобильного моста на железобетонные перекрытия сооружения", - говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошел накануне в муниципальном округе Серебряные Пруды. "В службу экстренных вызов "112" позвонили неравнодушные прохожие, которые услышали под мостом жалобное мяуканье. Было очевидно, что без помощи специалистов не обойтись: выбраться по водостоку обратно или спуститься каким-либо способом на землю у бедолаги не получится", - отмечается в сообщении. Прибыв на место, спасатели поднялись на железобетонный пролет моста по трехколенной лестнице. Испуганная кошка не сразу поняла добрые намерения спасателей, поэтому им пришлось проявить ловкость, чтобы поймать животное, которое пыталось убежать по перекрытиям. "Спустив кошечку вниз, спасатели убедились, что с ней все в порядке и отпустили", - заключает "Мособлпожспас".

https://ria.ru/20241112/metro-1983382506.html

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происшествия, городское хозяйство москвы, мособлпожспас