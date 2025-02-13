В Подмосковье спасли кошку, упавшую на перекрытия моста
В подмосковных Серебряных Прудах спасли кошку, угодившую на перекрытия моста
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/TelegramСотрудники пожарно-спасательной части спасли кошку, которая оказалась на железобетонных перекрытиях автомобильного моста в подмосковных Серебряных Прудах
Сотрудники пожарно-спасательной части спасли кошку, которая оказалась на железобетонных перекрытиях автомобильного моста в подмосковных Серебряных Прудах
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сотрудники пожарно-спасательной части спасли кошку, которая оказалась на железобетонных перекрытиях автомобильного моста в подмосковных Серебряных Прудах, сообщает в четверг в своем Telegram-канале "Мособлпожспас".
"Работники отдельного поста 207-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспас" спасли кошку, которая оказалась в затруднительном положении, угодив через водосток автомобильного моста на железобетонные перекрытия сооружения", - говорится в сообщении.
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/TelegramСотрудники пожарно-спасательной части спасли кошку, которая оказалась на железобетонных перекрытиях автомобильного моста в подмосковных Серебряных Прудах
Сотрудники пожарно-спасательной части спасли кошку, которая оказалась на железобетонных перекрытиях автомобильного моста в подмосковных Серебряных Прудах
Уточняется, что инцидент произошел накануне в муниципальном округе Серебряные Пруды. "В службу экстренных вызов "112" позвонили неравнодушные прохожие, которые услышали под мостом жалобное мяуканье. Было очевидно, что без помощи специалистов не обойтись: выбраться по водостоку обратно или спуститься каким-либо способом на землю у бедолаги не получится", - отмечается в сообщении.
Прибыв на место, спасатели поднялись на железобетонный пролет моста по трехколенной лестнице. Испуганная кошка не сразу поняла добрые намерения спасателей, поэтому им пришлось проявить ловкость, чтобы поймать животное, которое пыталось убежать по перекрытиям.
"Спустив кошечку вниз, спасатели убедились, что с ней все в порядке и отпустили", - заключает "Мособлпожспас".
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