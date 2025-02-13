https://ria.ru/20250213/korruptsiya-1999014285.html

Экс-главу спортцентра Кузбасса осудили за коррупцию

Экс-главу спортцентра Кузбасса осудили за коррупцию - РИА Новости, 13.02.2025

Экс-главу спортцентра Кузбасса осудили за коррупцию

Бывший руководитель Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса (РЦСС) Владислав Нефедов и его заместитель Василий Чигвинцев, обвиняемые в совершении... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:12:00+03:00

2025-02-13T09:12:00+03:00

2025-02-13T09:12:00+03:00

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КЕМЕРОВО, 13 фев – РИА Новости. Бывший руководитель Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса (РЦСС) Владислав Нефедов и его заместитель Василий Чигвинцев, обвиняемые в совершении неоднократных коррупционных преступлений, получили от 6,5 до 7 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. В январе 2024 года Нефедов и Чигвинцев были задержаны по подозрению в совершении преступления по пунктам "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении 48 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2, п.п. "а", "в" ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах), ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 (покушение на получение взятки, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч. 1, п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном и значительном размерах). "Следствием и судом установлено, что... с 2021 по 2023 гг. осужденные получали от директоров различных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей взятки за обеспечение заключения договоров поставки, оказания услуг для нужд Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса и дальнейшее покровительство по службе. Общая сумма незаконно полученного денежного вознаграждения составила более 24 миллиона 400 тысяч рублей. Помимо этого, фигуранты совершили покушение на получение взятки при аналогичных обстоятельствах на сумму в 1 миллион рублей, а заместитель директора учреждения выступил посредником в получении взятки своим руководителем в размере более 260 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве. Фигуранты были задержаны, а позже переведены под домашний арест. В квартирах обвиняемых и по их бывшему месту работы проведены обыски, изъяты деньги и дорогостоящее имущество. "Приговором суда бывшему руководителю Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его бывшему заместителю – в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбываем в колонии строго режима. Помимо этого суд взыскал с осужденных в доход государства денежные средства в размере 28,1 миллиона рублей и 27,8 миллиона рублей", - сообщили в ведомстве. Как уточнили в прокуратуре региона, преступная деятельность подсудимых была пресечена сотрудниками УЭБ и ПК ГУМВД и УФСБ России по Кемеровской области.

https://ria.ru/20241208/sk-1987952645.html

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происшествия, справки, россия, кемеровская область