В Киншасе продолжается международное турне конкурса имени Андрея Стенина
Экспозиция фотоконкурса имени Андрея Стенина пройдет в Киншасе в пятый раз
© Фото предоставлено посольством РФ в ДРКВ Киншасе продолжается международное турне конкурса имени Андрея Стенина
© Фото предоставлено посольством РФ в ДРК
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КИНШАСА, 13 февраля – РИА Новости. Экспозиция фотоконкурса открывается в сердце Африки в столице Демократической Республики Конго – Киншасе уже в пятый раз.
Работы лауреатов конкурса 2024 года принял на своей площадке Свободный университет Киншасы, выставка проходит при поддержке посольства России в ДР Конго. Экспозиция из 35 работ фотожурналистов из 10 стран открыта для посещения в течение недели.
© Фото предоставлено посольством РФ в ДРКВ Киншасе продолжается международное турне конкурса имени Андрея Стенина
© Фото предоставлено посольством РФ в ДРК
В Киншасе продолжается международное турне конкурса имени Андрея Стенина
Посол России в Демократической Республике Конго Карл Тихазе поблагодарил руководство университета: "Мы уже в который раз проводим эту выставку в ДР Конго, а именно на территории вашей альма-матер, и действительно примечательно, что это мероприятие стало доброй традицией". Он также сообщил о старте приема заявок на 2025 год и пригласил молодых конголезских фотографов к участию в конкурсе: "Я надеюсь, что вам понравятся представленные работы финалистов, и что они вдохновят вас принять участие в этом замечательном конкурсе".
"Я искренне счастлив и благодарен нашим российским партнерам за предоставленную конголезской молодежи возможность не только увидеть, но прочувствовать сердцем завораживающие работы финалистов конкурса имени Андрея Стенина", - отметил ректор Свободного университета Жан-Люсьен Китима Касендве.
© Фото предоставлено посольством РФ в ДРКВ Киншасе продолжается международное турне конкурса имени Андрея Стенина
В Киншасе продолжается международное турне конкурса имени Андрея Стенина
© Фото предоставлено посольством РФ в ДРК
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© Фото предоставлено посольством РФ в ДРКВ Киншасе продолжается международное турне конкурса имени Андрея Стенина
В Киншасе продолжается международное турне конкурса имени Андрея Стенина
© Фото предоставлено посольством РФ в ДРК
2 из 3
© Фото предоставлено посольством РФ в ДРКВ Киншасе продолжается международное турне конкурса имени Андрея Стенина
В Киншасе продолжается международное турне конкурса имени Андрея Стенина
© Фото предоставлено посольством РФ в ДРК
3 из 3
В Киншасе продолжается международное турне конкурса имени Андрея Стенина
© Фото предоставлено посольством РФ в ДРК
1 из 3
В Киншасе продолжается международное турне конкурса имени Андрея Стенина
© Фото предоставлено посольством РФ в ДРК
2 из 3
В Киншасе продолжается международное турне конкурса имени Андрея Стенина
© Фото предоставлено посольством РФ в ДРК
3 из 3
Роуд-шоу конкурса 2024 года уже приняли у себя Китай, Танзания и Сербия, после ДР Конго выставка продолжится в ОАЭ, Аргентине, ЮАР и других странах земного шара.
Прием работ на конкурс 2025 года по традиции стартует в день рождения Андрея Стенина, 22 декабря, на русском и английском языках.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).