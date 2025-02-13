https://ria.ru/20250213/konkurs-1999051256.html

В Киншасе продолжается международное турне конкурса имени Андрея Стенина

В Киншасе продолжается международное турне конкурса имени Андрея Стенина - РИА Новости, 13.02.2025

В Киншасе продолжается международное турне конкурса имени Андрея Стенина

Экспозиция фотоконкурса открывается в сердце Африки в столице Демократической Республики Конго – Киншасе уже в пятый раз. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:26:00+03:00

2025-02-13T11:26:00+03:00

2025-02-13T11:26:00+03:00

россия

африка

киншаса (город)

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

миа "россия сегодня"

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КИНШАСА, 13 февраля – РИА Новости. Экспозиция фотоконкурса открывается в сердце Африки в столице Демократической Республики Конго – Киншасе уже в пятый раз.Работы лауреатов конкурса 2024 года принял на своей площадке Свободный университет Киншасы, выставка проходит при поддержке посольства России в ДР Конго. Экспозиция из 35 работ фотожурналистов из 10 стран открыта для посещения в течение недели.Посол России в Демократической Республике Конго Карл Тихазе поблагодарил руководство университета: "Мы уже в который раз проводим эту выставку в ДР Конго, а именно на территории вашей альма-матер, и действительно примечательно, что это мероприятие стало доброй традицией". Он также сообщил о старте приема заявок на 2025 год и пригласил молодых конголезских фотографов к участию в конкурсе: "Я надеюсь, что вам понравятся представленные работы финалистов, и что они вдохновят вас принять участие в этом замечательном конкурсе"."Я искренне счастлив и благодарен нашим российским партнерам за предоставленную конголезской молодежи возможность не только увидеть, но прочувствовать сердцем завораживающие работы финалистов конкурса имени Андрея Стенина", - отметил ректор Свободного университета Жан-Люсьен Китима Касендве.Роуд-шоу конкурса 2024 года уже приняли у себя Китай, Танзания и Сербия, после ДР Конго выставка продолжится в ОАЭ, Аргентине, ЮАР и других странах земного шара.Прием работ на конкурс 2025 года по традиции стартует в день рождения Андрея Стенина, 22 декабря, на русском и английском языках.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).

https://ria.ru/20250129/konkurs-1996108344.html

россия

африка

киншаса (город)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, африка, киншаса (город), международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, миа "россия сегодня"