https://ria.ru/20250213/konflikt-1999115743.html

Глава РСПП надеется на урегулирование конфликта на Украине в 2025 году

Глава РСПП надеется на урегулирование конфликта на Украине в 2025 году - РИА Новости, 13.02.2025

Глава РСПП надеется на урегулирование конфликта на Украине в 2025 году

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выразил надежду, что начавшиеся контакты президентов России и США позволят... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:36:00+03:00

2025-02-13T14:36:00+03:00

2025-02-13T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выразил надежду, что начавшиеся контакты президентов России и США позволят выйти на урегулирование конфликта на Украине уже в этом году. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, были обсуждены вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. "В 2025 году вполне стоит ожидать такого массового возвращения участников специальной военной операции к мирной жизни. Надеемся, что урегулирование конфликта на Украине у нас произойдет, недавнее событие на высшем уровне - начавшиеся контакты президентов России и США позволят выйти на урегулирование в этом году", - сказал Шохин, выступая на форуме "Кадры" в рамках Недели российского бизнеса. В этой связи, по его словам, возникнут вопросы адаптации, переквалифицикации или получения участниками СВО новых и востребованных на рынке труда компетенций.

https://ria.ru/20250213/but-1999107105.html

https://ria.ru/20250212/slutskiy-1998967337.html

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россия, сша, украина, александр шохин, владимир путин, дональд трамп, российский союз промышленников и предпринимателей, в мире