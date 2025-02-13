https://ria.ru/20250213/konflikt-1999113031.html

На Западе раскрыли ложь Украины о ВС России

На Западе раскрыли ложь Украины о ВС России - РИА Новости, 13.02.2025

На Западе раскрыли ложь Украины о ВС России

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X упрекнул киевский режим во лжи о России. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:30:00+03:00

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2025-02-13T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X упрекнул киевский режим во лжи о России."Как и все остальное, за что Киеву заплатили от USAID. Фейки о российских атаках на атомные электростанции разоблачены как очередная ложь Киева. Они (ВСУ. — Прим. ред.) бомбили объект неоднократно. О чем еще они лгали? Обо всем", — написал он.Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, российские военнослужащие полностью выполнили свои обязательства по созданию режима тишины, сообщили в Минобороны. Врио главы администрации Энергодара Максим Пухов ранее предложил новый маршрут ротации экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, исключив территорию Украины.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. При этом колонна с российскими военными и экспертами МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. Ротация все это время проходила через территорию Украины.

https://ria.ru/20250213/zelenskij-1999019960.html

https://ria.ru/20250213/zaes-1999020630.html

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