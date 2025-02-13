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На Западе раскрыли ложь Украины о ВС России - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/konflikt-1999113031.html
На Западе раскрыли ложь Украины о ВС России
На Западе раскрыли ложь Украины о ВС России - РИА Новости, 13.02.2025
На Западе раскрыли ложь Украины о ВС России
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X упрекнул киевский режим во лжи о России. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:30:00+03:00
2025-02-13T14:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мария захарова
чей боуз
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X упрекнул киевский режим во лжи о России."Как и все остальное, за что Киеву заплатили от USAID. Фейки о российских атаках на атомные электростанции разоблачены как очередная ложь Киева. Они (ВСУ. — Прим. ред.) бомбили объект неоднократно. О чем еще они лгали? Обо всем", — написал он.Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, российские военнослужащие полностью выполнили свои обязательства по созданию режима тишины, сообщили в Минобороны. Врио главы администрации Энергодара Максим Пухов ранее предложил новый маршрут ротации экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, исключив территорию Украины.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. При этом колонна с российскими военными и экспертами МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. Ротация все это время проходила через территорию Украины.
https://ria.ru/20250213/zelenskij-1999019960.html
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в мире, украина, россия, мария захарова, чей боуз, магатэ, запорожская аэс, агентство по международному развитию сша, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Чей Боуз, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Агентство по международному развитию США, Киев
На Западе раскрыли ложь Украины о ВС России

Журналист Боуз уличил Киев во лжи об атаках на атомные электростанции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X упрекнул киевский режим во лжи о России.
"Как и все остальное, за что Киеву заплатили от USAID. Фейки о российских атаках на атомные электростанции разоблачены как очередная ложь Киева. Они (ВСУ. — Прим. ред.) бомбили объект неоднократно. О чем еще они лгали? Обо всем", — написал он.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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09:32
Срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, российские военнослужащие полностью выполнили свои обязательства по созданию режима тишины, сообщили в Минобороны. Врио главы администрации Энергодара Максим Пухов ранее предложил новый маршрут ротации экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, исключив территорию Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. При этом колонна с российскими военными и экспертами МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. Ротация все это время проходила через территорию Украины.
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На ЗАЭС прокомментировали срыв ротации экспертов МАГАТЭ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМария ЗахароваЧей БоузМАГАТЭЗапорожская АЭСАгентство по международному развитию СШАКиев
 
 
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