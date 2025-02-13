https://ria.ru/20250213/klichko-1999109295.html

Украина проигрывает из-за внутриполитической борьбы, заявил Кличко

Украина проигрывает из-за внутриполитической борьбы, заявил Кличко - РИА Новости, 13.02.2025

Украина проигрывает из-за внутриполитической борьбы, заявил Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем Telegram-канале, что развернувшаяся в стране внутриполитическая борьба может привести к поражению Украины. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:19:00+03:00

2025-02-13T14:19:00+03:00

2025-02-13T14:55:00+03:00

в мире

украина

киев

виталий кличко

владимир зеленский

петр порошенко

европейская солидарность

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем Telegram-канале, что развернувшаяся в стране внутриполитическая борьба может привести к поражению Украины. Владимир Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*, которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. "Когда к борьбе с врагом внешним добавляется политическая борьба внутри страны, проигрывает демократия. И страна в целом", - говорится в сообщении, опубликованном Кличко спустя примерно час после публикации указа Зеленского о санкциях в отношении Порошенко.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999082082.html

украина

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в мире, украина, киев, виталий кличко, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)