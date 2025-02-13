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Украина проигрывает из-за внутриполитической борьбы, заявил Кличко - РИА Новости, 13.02.2025
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14:19 13.02.2025 (обновлено: 14:55 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/klichko-1999109295.html
Украина проигрывает из-за внутриполитической борьбы, заявил Кличко
Украина проигрывает из-за внутриполитической борьбы, заявил Кличко - РИА Новости, 13.02.2025
Украина проигрывает из-за внутриполитической борьбы, заявил Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем Telegram-канале, что развернувшаяся в стране внутриполитическая борьба может привести к поражению Украины. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:19:00+03:00
2025-02-13T14:55:00+03:00
в мире
украина
киев
виталий кличко
владимир зеленский
петр порошенко
европейская солидарность
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем Telegram-канале, что развернувшаяся в стране внутриполитическая борьба может привести к поражению Украины. Владимир Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*, которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. &quot;Когда к борьбе с врагом внешним добавляется политическая борьба внутри страны, проигрывает демократия. И страна в целом&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном Кличко спустя примерно час после публикации указа Зеленского о санкциях в отношении Порошенко.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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в мире, украина, киев, виталий кличко, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Киев, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Европейская солидарность, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Украина проигрывает из-за внутриполитической борьбы, заявил Кличко

Мэр Киева Кличко: внутриполитическая борьба может привести к поражению Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем Telegram-канале, что развернувшаяся в стране внутриполитическая борьба может привести к поражению Украины.
Владимир Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко*, которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
«

"Когда к борьбе с врагом внешним добавляется политическая борьба внутри страны, проигрывает демократия. И страна в целом", - говорится в сообщении, опубликованном Кличко спустя примерно час после публикации указа Зеленского о санкциях в отношении Порошенко.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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В миреУкраинаКиевВиталий КличкоВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЕвропейская солидарностьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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