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Китай призвал США отказаться от "игры с нулевой суммой"
Китай призвал США отказаться от "игры с нулевой суммой" - РИА Новости, 13.02.2025
Китай призвал США отказаться от "игры с нулевой суммой"
Китай призывает США отказаться от "игры с нулевой суммой", вернуться на правильный путь многосторонней торговой системы, заявили в министерстве коммерции КНР. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:21:00+03:00
2025-02-13T11:21:00+03:00
2025-02-13T11:21:00+03:00
цены на нефть
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Китай призывает США отказаться от "игры с нулевой суммой", вернуться на правильный путь многосторонней торговой системы, заявили в министерстве коммерции КНР. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Комментируя введение США пошлин на поставки стали и алюминия, минкоммерции КНР подчеркнуло, что данные действия являются "типичным проявлением односторонности и протекционизма". "Китай призывает США отказаться от менталитета "игры с нулевой суммой", изменить свои ошибочные практики, вернуться на правильный путь многосторонней торговой системы и решать соответствующие озабоченности с другими странами путем равноправных консультаций", - говорится в заявлении ведомства, текст которого распространило в четверг Центральное телевидение Китая.
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цены на нефть, китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Цены на нефть, Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Китай призвал США отказаться от "игры с нулевой суммой"
Власти КНР призвали США вернуться на правильный путь в торговле