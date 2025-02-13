https://ria.ru/20250213/kitaj-1999048871.html

Китай призвал США отказаться от "игры с нулевой суммой"

Китай призвал США отказаться от "игры с нулевой суммой" - РИА Новости, 13.02.2025

Китай призвал США отказаться от "игры с нулевой суммой"

Китай призывает США отказаться от "игры с нулевой суммой", вернуться на правильный путь многосторонней торговой системы, заявили в министерстве коммерции КНР. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:21:00+03:00

2025-02-13T11:21:00+03:00

2025-02-13T11:21:00+03:00

цены на нефть

китай

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890681441_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_33969859b0fe1bdaf78e9fac64dddd79.jpg

ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Китай призывает США отказаться от "игры с нулевой суммой", вернуться на правильный путь многосторонней торговой системы, заявили в министерстве коммерции КНР. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Комментируя введение США пошлин на поставки стали и алюминия, минкоммерции КНР подчеркнуло, что данные действия являются "типичным проявлением односторонности и протекционизма". "Китай призывает США отказаться от менталитета "игры с нулевой суммой", изменить свои ошибочные практики, вернуться на правильный путь многосторонней торговой системы и решать соответствующие озабоченности с другими странами путем равноправных консультаций", - говорится в заявлении ведомства, текст которого распространило в четверг Центральное телевидение Китая.

https://ria.ru/20250202/kitay-1996859983.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире