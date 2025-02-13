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В Китае прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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05:44 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/kitaj-1998998340.html
В Китае прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
В Китае прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
В Китае прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа показывает большие перемены в отношениях Москвы и Вашингтона, говорится... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T05:44:00+03:00
2025-02-13T05:44:00+03:00
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ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа показывает большие перемены в отношениях Москвы и Вашингтона, говорится в обзоре, размещенном в аккаунте "Ню Таньцинь" в китайской соцсети WeChat, создателем аккаунта является известный журналист, замглавреда журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун. Ранее в среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского. "(Бывший президент США Джо - ред.) Байден отказывался от прямых коммуникаций (с Путиным - ред.), тогда как Трамп позвонил Путину сразу же как вступил в должность. Уже этого достаточно, чтобы показать большие перемены в отношениях США и России", - говорится в статье. Авторы статьи обратили внимание на звонок Трампа и Владимира Зеленского, а также на слова Зеленского о том, что "Трамп проинформировал его о деталях разговора с Путиным". "Сразу охватывает сильное ощущение разочарования", - пишут аналитики. Они отмечают, что из звонка Путина и Трампа видно, что "США ускоряют корректировку своей политики в отношении России, а Россия также меняет свою позицию по отношению к США". "Совсем не исключено, что Трамп неожиданно посетит Москву, проведет душевную встречу с Путиным и обнимет его", - говорится в статье. При этом авторы отмечают, что, учитывая текущую враждебность США и Запада к России, Трампу будет непросто изменить ситуацию, и вполне возможно, что его оппоненты воспользуются этим.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998984864.html
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россия, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, wechat
Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, WeChat
В Китае прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

Замглавреда журнала Global Лю Хун: разговор Путина и Трампа показывает перемены

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа показывает большие перемены в отношениях Москвы и Вашингтона, говорится в обзоре, размещенном в аккаунте "Ню Таньцинь" в китайской соцсети WeChat, создателем аккаунта является известный журналист, замглавреда журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун.
Ранее в среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.
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"(Бывший президент США Джо - ред.) Байден отказывался от прямых коммуникаций (с Путиным - ред.), тогда как Трамп позвонил Путину сразу же как вступил в должность. Уже этого достаточно, чтобы показать большие перемены в отношениях США и России", - говорится в статье.
Авторы статьи обратили внимание на звонок Трампа и Владимира Зеленского, а также на слова Зеленского о том, что "Трамп проинформировал его о деталях разговора с Путиным".
"Сразу охватывает сильное ощущение разочарования", - пишут аналитики.
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Они отмечают, что из звонка Путина и Трампа видно, что "США ускоряют корректировку своей политики в отношении России, а Россия также меняет свою позицию по отношению к США".
"Совсем не исключено, что Трамп неожиданно посетит Москву, проведет душевную встречу с Путиным и обнимет его", - говорится в статье.
При этом авторы отмечают, что, учитывая текущую враждебность США и Запада к России, Трампу будет непросто изменить ситуацию, и вполне возможно, что его оппоненты воспользуются этим.
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