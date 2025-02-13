https://ria.ru/20250213/kitaj-1998998340.html

В Китае прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

В Китае прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

В Китае прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа показывает большие перемены в отношениях Москвы и Вашингтона, говорится... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T05:44:00+03:00

2025-02-13T05:44:00+03:00

2025-02-13T05:44:00+03:00

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сша

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владимир путин

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ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа показывает большие перемены в отношениях Москвы и Вашингтона, говорится в обзоре, размещенном в аккаунте "Ню Таньцинь" в китайской соцсети WeChat, создателем аккаунта является известный журналист, замглавреда журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун. Ранее в среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского. "(Бывший президент США Джо - ред.) Байден отказывался от прямых коммуникаций (с Путиным - ред.), тогда как Трамп позвонил Путину сразу же как вступил в должность. Уже этого достаточно, чтобы показать большие перемены в отношениях США и России", - говорится в статье. Авторы статьи обратили внимание на звонок Трампа и Владимира Зеленского, а также на слова Зеленского о том, что "Трамп проинформировал его о деталях разговора с Путиным". "Сразу охватывает сильное ощущение разочарования", - пишут аналитики. Они отмечают, что из звонка Путина и Трампа видно, что "США ускоряют корректировку своей политики в отношении России, а Россия также меняет свою позицию по отношению к США". "Совсем не исключено, что Трамп неожиданно посетит Москву, проведет душевную встречу с Путиным и обнимет его", - говорится в статье. При этом авторы отмечают, что, учитывая текущую враждебность США и Запада к России, Трампу будет непросто изменить ситуацию, и вполне возможно, что его оппоненты воспользуются этим.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1998984864.html

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998960500.html

https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998732058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, wechat