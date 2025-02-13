https://ria.ru/20250213/khegset-1999220012.html

Шеф Пентагона заявил, что Путин и Зеленский будут участвовать в переговорах

Шеф Пентагона заявил, что Путин и Зеленский будут участвовать в переговорах - РИА Новости, 13.02.2025

Шеф Пентагона заявил, что Путин и Зеленский будут участвовать в переговорах

Все переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут вестись как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, заявил министр... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:11:00+03:00

2025-02-13T19:11:00+03:00

2025-02-13T19:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Все переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут вестись как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, заявил министр обороны США Пит Хегсет."Он (президент США Дональд Трамп - ред.) позвонил им обоим - Владимиру Путину и... Зеленскому. Любые переговоры, которые будут вестись, будут с ними обоими", - сказал он журналистам.При этом шеф Пентагона отказался пообещать, что Киев не заставят согласиться на неприемлемые для него условия мира, как и то, что Европа будет участвовать в переговорах, отметив, что лидировать в этом процессе со стороны США будет американский президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20250212/peregovory-1998823973.html

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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, владимир путин, владимир зеленский, россия, дональд трамп