https://ria.ru/20250213/khegset-1999220012.html
Шеф Пентагона заявил, что Путин и Зеленский будут участвовать в переговорах
Шеф Пентагона заявил, что Путин и Зеленский будут участвовать в переговорах - РИА Новости, 13.02.2025
Шеф Пентагона заявил, что Путин и Зеленский будут участвовать в переговорах
Все переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут вестись как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, заявил министр... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:11:00+03:00
2025-02-13T19:11:00+03:00
2025-02-13T19:24:00+03:00
в мире
украина
министерство обороны сша
сша
владимир путин
владимир зеленский
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998925190_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac6ac107a3c2694e7f55d24c5aa2a903.jpg
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Все переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут вестись как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, заявил министр обороны США Пит Хегсет."Он (президент США Дональд Трамп - ред.) позвонил им обоим - Владимиру Путину и... Зеленскому. Любые переговоры, которые будут вестись, будут с ними обоими", - сказал он журналистам.При этом шеф Пентагона отказался пообещать, что Киев не заставят согласиться на неприемлемые для него условия мира, как и то, что Европа будет участвовать в переговорах, отметив, что лидировать в этом процессе со стороны США будет американский президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20250212/peregovory-1998823973.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998925190_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d2b4d20557ef15878784637b4855bb20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны сша, сша, владимир путин, владимир зеленский, россия, дональд трамп
В мире, Украина, Министерство обороны США, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Дональд Трамп
Шеф Пентагона заявил, что Путин и Зеленский будут участвовать в переговорах
Хегсет: все переговоры по Украине будут вестись с Путиным и Зеленским