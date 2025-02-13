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Шеф Пентагона заявил, что Путин и Зеленский будут участвовать в переговорах - РИА Новости, 13.02.2025
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19:11 13.02.2025 (обновлено: 19:24 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/khegset-1999220012.html
Шеф Пентагона заявил, что Путин и Зеленский будут участвовать в переговорах
Шеф Пентагона заявил, что Путин и Зеленский будут участвовать в переговорах - РИА Новости, 13.02.2025
Шеф Пентагона заявил, что Путин и Зеленский будут участвовать в переговорах
Все переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут вестись как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, заявил министр... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:11:00+03:00
2025-02-13T19:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Все переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут вестись как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, заявил министр обороны США Пит Хегсет."Он (президент США Дональд Трамп - ред.) позвонил им обоим - Владимиру Путину и... Зеленскому. Любые переговоры, которые будут вестись, будут с ними обоими", - сказал он журналистам.При этом шеф Пентагона отказался пообещать, что Киев не заставят согласиться на неприемлемые для него условия мира, как и то, что Европа будет участвовать в переговорах, отметив, что лидировать в этом процессе со стороны США будет американский президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20250212/peregovory-1998823973.html
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, владимир путин, владимир зеленский, россия, дональд трамп
В мире, Украина, Министерство обороны США, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Дональд Трамп
Шеф Пентагона заявил, что Путин и Зеленский будут участвовать в переговорах

Хегсет: все переговоры по Украине будут вестись с Путиным и Зеленским

© AP Photo / Omar HavanaГлава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Все переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут вестись как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, заявил министр обороны США Пит Хегсет.
"Он (президент США Дональд Трамп - ред.) позвонил им обоим - Владимиру Путину и... Зеленскому. Любые переговоры, которые будут вестись, будут с ними обоими", - сказал он журналистам.
При этом шеф Пентагона отказался пообещать, что Киев не заставят согласиться на неприемлемые для него условия мира, как и то, что Европа будет участвовать в переговорах, отметив, что лидировать в этом процессе со стороны США будет американский президент Дональд Трамп.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Украина готова к переговорам, заявил Умеров
12 февраля, 12:21
 
В миреУкраинаМинистерство обороны СШАСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияДональд Трамп
 
 
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