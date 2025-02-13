Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона рассказал о сложностях урегулирования на Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/khegset-1999046985.html
Глава Пентагона рассказал о сложностях урегулирования на Украине
Глава Пентагона рассказал о сложностях урегулирования на Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Глава Пентагона рассказал о сложностях урегулирования на Украине
Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что урегулирование на Украине потребует от обеих сторон конфликта "признать то, чего они не хотят". РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:13:00+03:00
2025-02-13T11:13:00+03:00
в мире
украина
министерство обороны сша
владимир путин
россия
пит хегсет
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998922271_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ecb4e0df1b693d874356dddb02c775ac.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что урегулирование на Украине потребует от обеих сторон конфликта "признать то, чего они не хотят"."Это потребует от обеих сторон признать те вещи, которые они не хотят (признавать - ред.)", - сказал Хегсет журналистам в Брюсселе.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999002254.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998922271_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4272b29989811806609bf39231abfcb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, министерство обороны сша, владимир путин, россия, пит хегсет, сша, дональд трамп
В мире, Украина, Министерство обороны США, Владимир Путин, Россия, Пит Хегсет, США, Дональд Трамп
Глава Пентагона рассказал о сложностях урегулирования на Украине

Хегсет: для мира на Украине сторонам придется признать то, что они не хотят

© AP Photo / Omar HavanaГлава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что урегулирование на Украине потребует от обеих сторон конфликта "признать то, чего они не хотят".
"Это потребует от обеих сторон признать те вещи, которые они не хотят (признавать - ред.)", - сказал Хегсет журналистам в Брюсселе.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании и глав ЕК и Европейской дипломатической службы в Париже. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В ЕС сделали заявление о территориях Украины
07:12
 
В миреУкраинаМинистерство обороны СШАВладимир ПутинРоссияПит ХегсетСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала