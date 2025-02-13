https://ria.ru/20250213/khegset-1999046985.html

Глава Пентагона рассказал о сложностях урегулирования на Украине

Глава Пентагона рассказал о сложностях урегулирования на Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Глава Пентагона рассказал о сложностях урегулирования на Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что урегулирование на Украине потребует от обеих сторон конфликта "признать то, чего они не хотят". РИА Новости, 13.02.2025

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что урегулирование на Украине потребует от обеих сторон конфликта "признать то, чего они не хотят"."Это потребует от обеих сторон признать те вещи, которые они не хотят (признавать - ред.)", - сказал Хегсет журналистам в Брюсселе.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250213/ukraina-1999002254.html

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в мире, украина, министерство обороны сша, владимир путин, россия, пит хегсет, сша, дональд трамп