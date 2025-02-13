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Глава Пентагона заявил, что США останутся важной частью НАТО - РИА Новости, 13.02.2025
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10:58 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/khegset-1999042023.html
Глава Пентагона заявил, что США останутся важной частью НАТО
Глава Пентагона заявил, что США останутся важной частью НАТО - РИА Новости, 13.02.2025
Глава Пентагона заявил, что США останутся важной частью НАТО
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США являются важной частью НАТО и продолжат ей быть, но членам альянса в Европе необходимо наращивать расходы на оборону. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:58:00+03:00
2025-02-13T10:58:00+03:00
в мире
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пит хегсет
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США являются важной частью НАТО и продолжат ей быть, но членам альянса в Европе необходимо наращивать расходы на оборону. "Говоря о тратах на оборону, даже 2% ВВП недостаточно. Три и четыре и, как говорил президент (США Дональд) Трамп 5% критически важны... США являются важной частью этого альянса, как мы и были, так мы и останемся", - сказал Хегсет журналистам в Брюсселе. Выступая 23 января в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Он также отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство выделять 2% на расходы по обороне, пока он сам не настоял на соблюдении этого правила.
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в мире, сша, европа, брюссель, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Брюссель, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
Глава Пентагона заявил, что США останутся важной частью НАТО

Хегсет: США остаются частью НАТО, но Европе нужно увеличить расходы на оборону

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США являются важной частью НАТО и продолжат ей быть, но членам альянса в Европе необходимо наращивать расходы на оборону.
"Говоря о тратах на оборону, даже 2% ВВП недостаточно. Три и четыре и, как говорил президент (США Дональд) Трамп 5% критически важны... США являются важной частью этого альянса, как мы и были, так мы и останемся", - сказал Хегсет журналистам в Брюсселе.
Выступая 23 января в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Он также отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство выделять 2% на расходы по обороне, пока он сам не настоял на соблюдении этого правила.
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
"Потребуют от НАТО". В США предсказали, как Россия завершит конфликт
11 февраля, 12:38
 
В миреСШАЕвропаБрюссельПит ХегсетНАТОМинистерство обороны США
 
 
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