https://ria.ru/20250213/katjusha-1998994119.html

Панда Катюша весит 58 килограммов

Панда Катюша весит 58 килограммов - РИА Новости, 13.02.2025

Панда Катюша весит 58 килограммов

Панда Катюша, которая родилась в Московском зоопарке, весит 58 килограммов, это больше половины массы ее мамы Диндин, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T04:30:00+03:00

2025-02-13T04:30:00+03:00

2025-02-13T04:30:00+03:00

общество

россия

панда катюша

московский зоопарк

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Панда Катюша, которая родилась в Московском зоопарке, весит 58 килограммов, это больше половины массы ее мамы Диндин, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Катюша сейчас весит 58 килограммов, Диндин - 110 килограммов, Жуи - 135 килограммов. У первой панды, рожденной в России, хорошая динамика веса и роста, что говорит о правильном уходе за ней", - рассказали в зоопарке. Там также уточнили, что Катюша продолжает есть грудное молоко мамы, детеныши больших панд питаются им в среднем до двух лет. Еще малышка с каждым днем увеличивает порции съедаемого бамбука. Кроме того, зоологи дают ей небольшое количество моркови и панда-кейка – это специальный хлеб для бамбуковых медведей, приготавливаемый на пару. "Если называть какие-то любимые лакомства Катюши – то на первом месте у нее молоко мамы, а на втором панда-кейк", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250131/panda-1996710270.html

https://ria.ru/20240815/katjusha-1966497315.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, панда катюша, московский зоопарк