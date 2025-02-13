https://ria.ru/20250213/kanada-1999201240.html

Кандидат в премьеры Канады предложила США стать 11-й провинцией

Кандидат в премьеры Канады предложила США стать 11-й провинцией - РИА Новости, 13.02.2025

Кандидат в премьеры Канады предложила США стать 11-й провинцией

Кандидат на пост лидера Либеральной партии Канады Руби Далла заявила, что, если она возглавит правительство страны, то предложит США стать 11-й канадской... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:11:00+03:00

2025-02-13T18:11:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кандидат на пост лидера Либеральной партии Канады Руби Далла заявила, что, если она возглавит правительство страны, то предложит США стать 11-й канадской провинцией. Ранее президент США Дональд Трамп называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами пошлин на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. "(Если меня изберут - ред.) премьер-министром Канады, президент США будет приглашен присоединиться к Канаде в качестве 11-й провинции или четвертой территории", - приводит Newsweek слова Даллы. При этом она заявила изданию, что, если Трамп распорядится возобновить 25-процентные пошлины на канадские товары, она предложит сократить поставки природного газа, урана и электроэнергии в США также в размере 25%. "Трамп и американцы должны знать, что наши сталь и алюминий помогли построить американские мосты, небоскребы и (реализовать - ред.) оборонные проекты", - подчеркнула Далла. Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.

https://ria.ru/20250212/kanada-1998949264.html

https://ria.ru/20250210/tramp-1998321158.html

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канада, сша, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, в мире