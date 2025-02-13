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Югра объявила о готовности организовать авиасообщение с Абхазией - РИА Новости, 13.02.2025
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12:13 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/jugra-1999066453.html
Югра объявила о готовности организовать авиасообщение с Абхазией
Югра объявила о готовности организовать авиасообщение с Абхазией - РИА Новости, 13.02.2025
Югра объявила о готовности организовать авиасообщение с Абхазией
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук дал поручение проработать возможность открытия постоянного авиасообщения между Югрой и столицей... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:13:00+03:00
2025-02-13T12:13:00+03:00
сухум
абхазия
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руслан кухарук
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук дал поручение проработать возможность открытия постоянного авиасообщения между Югрой и столицей Абхазии Сухумом, сообщает пресс-служба окружного правительства в четверг. "Губернатор Руслан Кухарук поручил проработать возможность открытия постоянного авиасообщения между аэропортом Сухума и одним из крупнейших муниципалитетов округа. Глава региона отметил, что направление будет пользоваться популярностью у местных жителей – туристам давно полюбились абхазские курорты, на протяжении долгого времени они являются одним из самых востребованных направлений для летнего отдыха", – говорится в сообщении. Отмечается, что для того чтобы организовать новый авиаперелет, будет проведена работа со структурами, которые объединяют туроператоров Югры и Абхазии. "Действительно, мы наблюдаем интерес жителей Югры к Абхазии как туристическому направлению, и новость о том, что в начале февраля текущего года аэропорт Сухум принял впервые за 30 лет пассажирский авиалайнер, думаю, многих воодушевила и обрадовала", – приводятся также в сообщении слова главы региона. В минувшую пятницу аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс из Москвы. Российский Минтранс ранее заявлял, что регулярное сообщение Москвы с Сухумом будет налажено к маю.
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сухум, абхазия, москва, руслан кухарук, в мире
Сухум, Абхазия, Москва, Руслан Кухарук, В мире
Югра объявила о готовности организовать авиасообщение с Абхазией

В Югре проработают возможность открытия постоянного авиасообщения с Сухумом

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук дал поручение проработать возможность открытия постоянного авиасообщения между Югрой и столицей Абхазии Сухумом, сообщает пресс-служба окружного правительства в четверг.
"Губернатор Руслан Кухарук поручил проработать возможность открытия постоянного авиасообщения между аэропортом Сухума и одним из крупнейших муниципалитетов округа. Глава региона отметил, что направление будет пользоваться популярностью у местных жителей – туристам давно полюбились абхазские курорты, на протяжении долгого времени они являются одним из самых востребованных направлений для летнего отдыха", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для того чтобы организовать новый авиаперелет, будет проведена работа со структурами, которые объединяют туроператоров Югры и Абхазии.
"Действительно, мы наблюдаем интерес жителей Югры к Абхазии как туристическому направлению, и новость о том, что в начале февраля текущего года аэропорт Сухум принял впервые за 30 лет пассажирский авиалайнер, думаю, многих воодушевила и обрадовала", – приводятся также в сообщении слова главы региона.
В минувшую пятницу аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс из Москвы. Российский Минтранс ранее заявлял, что регулярное сообщение Москвы с Сухумом будет налажено к маю.
Сухумский аэропорт - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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