https://ria.ru/20250213/jugra-1999066453.html

Югра объявила о готовности организовать авиасообщение с Абхазией

Югра объявила о готовности организовать авиасообщение с Абхазией - РИА Новости, 13.02.2025

Югра объявила о готовности организовать авиасообщение с Абхазией

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук дал поручение проработать возможность открытия постоянного авиасообщения между Югрой и столицей... РИА Новости, 13.02.2025

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2025-02-13T12:13:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук дал поручение проработать возможность открытия постоянного авиасообщения между Югрой и столицей Абхазии Сухумом, сообщает пресс-служба окружного правительства в четверг. "Губернатор Руслан Кухарук поручил проработать возможность открытия постоянного авиасообщения между аэропортом Сухума и одним из крупнейших муниципалитетов округа. Глава региона отметил, что направление будет пользоваться популярностью у местных жителей – туристам давно полюбились абхазские курорты, на протяжении долгого времени они являются одним из самых востребованных направлений для летнего отдыха", – говорится в сообщении. Отмечается, что для того чтобы организовать новый авиаперелет, будет проведена работа со структурами, которые объединяют туроператоров Югры и Абхазии. "Действительно, мы наблюдаем интерес жителей Югры к Абхазии как туристическому направлению, и новость о том, что в начале февраля текущего года аэропорт Сухум принял впервые за 30 лет пассажирский авиалайнер, думаю, многих воодушевила и обрадовала", – приводятся также в сообщении слова главы региона. В минувшую пятницу аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс из Москвы. Российский Минтранс ранее заявлял, что регулярное сообщение Москвы с Сухумом будет налажено к маю.

https://ria.ru/20250207/abkhaziya-1998058138.html

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