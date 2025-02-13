Скарлетт Йоханссон ответила на сгенерированное ИИ видео с ней
Скарлетт Йоханссон: с возможностями ИИ потенциал разжигания ненависти возрастает
Актриса Скарлетт Йоханссон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон призвала к принятию законов, регулирующих использование искусственного интеллекта, после того как в сети стало популярным сгенерированное нейросетью видео против антисемитизма с ее участием, она также заявила, что с возможностями ИИ потенциал разжигания ненависти значительно увеличивается.
Ранее в сети в ответ на скандальные высказывания рэпера Канье Уэста стало набирать популярность сгенерированное ИИ видео, на котором изображены знаменитости еврейского происхождения в футболках с изображениями руки, показывающей средний палец, шестиконечной звезды и именем Уэста. Кроме Йоханссон на видео также оказались актеры Мила Кунис, Натали Портман, Дэвид Швиммер, артисты Ленни Кравиц, Адам Левин, а также предприниматель Марк Цукерберг.
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"Мне стало известно, что созданное ИИ видео с моим изображением в ответ на антисемитские взгляды циркулирует в сети и набирает популярность. Я еврейка, которая нетерпима к антисемитизму или разжиганию ненависти любого рода. Но я также твердо верю, что потенциал разжигания ненависти, помноженный на ИИ, представляет собой гораздо большую угрозу, чем любой человек, который берет на себя ответственность за это. Мы должны заявить о злоупотреблении ИИ, независимо от его посланий, или мы рискуем потерять связь с реальностью", - утверждает Йоханссон в заявлении, текст которого опубликовал телеканал CNN.
Актриса призвала правительство США сделать принятие законодательства, ограничивающего использование ИИ, главным приоритетом.
Ранее журнал Time включил Йоханссон в свой список 100 наиболее влиятельных лиц в сфере искусственного интеллекта (ИИ), поскольку в 2024 году она стала наиболее видной персоной в растущей группе лиц, выражающих опасения вокруг развития компании OpenAI. Она отклонила предложение фирмы озвучить ее чат-бот и выступила с осуждением, когда компания представила новую модель искусственного интеллекта с голосом, похожим на ее собственный.
На прошлой неделе в аккаунте Канье Уэста в соцсети X с различной периодичностью стало появляться множество постов на разную тематику, в том числе в поддержку нацизма. При этом почти все они были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а некоторые содержали нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан. Позже страница Уэста была удалена из соцсети - перед этим рэпер заявил, что уходит из X, и поблагодарил ее владельца Илона Маска за возможность высказаться.
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