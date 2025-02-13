https://ria.ru/20250213/johansson-1999106594.html

Скарлетт Йоханссон ответила на сгенерированное ИИ видео с ней

Скарлетт Йоханссон ответила на сгенерированное ИИ видео с ней - РИА Новости, 13.02.2025

Скарлетт Йоханссон ответила на сгенерированное ИИ видео с ней

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон призвала к принятию законов, регулирующих использование искусственного интеллекта, после того как в сети стало... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:10:00+03:00

2025-02-13T14:10:00+03:00

2025-02-13T14:10:00+03:00

технологии

сша

скарлетт йоханссон

канье уэст

мила кунис

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон призвала к принятию законов, регулирующих использование искусственного интеллекта, после того как в сети стало популярным сгенерированное нейросетью видео против антисемитизма с ее участием, она также заявила, что с возможностями ИИ потенциал разжигания ненависти значительно увеличивается. Ранее в сети в ответ на скандальные высказывания рэпера Канье Уэста стало набирать популярность сгенерированное ИИ видео, на котором изображены знаменитости еврейского происхождения в футболках с изображениями руки, показывающей средний палец, шестиконечной звезды и именем Уэста. Кроме Йоханссон на видео также оказались актеры Мила Кунис, Натали Портман, Дэвид Швиммер, артисты Ленни Кравиц, Адам Левин, а также предприниматель Марк Цукерберг. "Мне стало известно, что созданное ИИ видео с моим изображением в ответ на антисемитские взгляды циркулирует в сети и набирает популярность. Я еврейка, которая нетерпима к антисемитизму или разжиганию ненависти любого рода. Но я также твердо верю, что потенциал разжигания ненависти, помноженный на ИИ, представляет собой гораздо большую угрозу, чем любой человек, который берет на себя ответственность за это. Мы должны заявить о злоупотреблении ИИ, независимо от его посланий, или мы рискуем потерять связь с реальностью", - утверждает Йоханссон в заявлении, текст которого опубликовал телеканал CNN. Актриса призвала правительство США сделать принятие законодательства, ограничивающего использование ИИ, главным приоритетом. Ранее журнал Time включил Йоханссон в свой список 100 наиболее влиятельных лиц в сфере искусственного интеллекта (ИИ), поскольку в 2024 году она стала наиболее видной персоной в растущей группе лиц, выражающих опасения вокруг развития компании OpenAI. Она отклонила предложение фирмы озвучить ее чат-бот и выступила с осуждением, когда компания представила новую модель искусственного интеллекта с голосом, похожим на ее собственный. На прошлой неделе в аккаунте Канье Уэста в соцсети X с различной периодичностью стало появляться множество постов на разную тематику, в том числе в поддержку нацизма. При этом почти все они были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а некоторые содержали нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан. Позже страница Уэста была удалена из соцсети - перед этим рэпер заявил, что уходит из X, и поблагодарил ее владельца Илона Маска за возможность высказаться.

https://ria.ru/20250112/tekhnologii-1993306557.html

https://ria.ru/20250109/mask-1992916988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, скарлетт йоханссон, канье уэст, мила кунис