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Защита экс-замминистра обороны обжалует передачу дела в Мосгорсуд - РИА Новости, 13.02.2025
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03:59 13.02.2025 (обновлено: 04:00 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/ivanov-1998993247.html
Защита экс-замминистра обороны обжалует передачу дела в Мосгорсуд
Защита экс-замминистра обороны обжалует передачу дела в Мосгорсуд - РИА Новости, 13.02.2025
Защита экс-замминистра обороны обжалует передачу дела в Мосгорсуд
Защита бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова намерена обжаловать передачу уголовного дела о растрате из Хамовнического суда в Мосгорсуд, рассказал РИА... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T03:59:00+03:00
2025-02-13T04:00:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Защита бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова намерена обжаловать передачу уголовного дела о растрате из Хамовнического суда в Мосгорсуд, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев. "Мы обжалуем передачу дела в Мосгорсуд, мы не усматриваем оснований для его передачи, мы хотим чтоб было по закону, прокуратура изначально направила дело в Хамовнический суд, есть прямое указание в Конституции, что каждый гражданин имеет право на рассмотрение его дела законным составом суда", - сказал собеседник агентства. Накануне другой фигурант - бывший подчиненный Антон Филатов - обжаловал данное решение. В ходе предварительного слушания уголовного дела в Хамовническом суде 29 января суд принял решение о передаче дела по подсудности в Мосгорсуд и его рассмотрении в закрытом режиме из-за одного из документов в деле, которые могут быть секретными. На этом настаивал прокурор, рассказал РИА Новости другой адвокат Иванова Мурад Мусаев, поскольку заседание прошло в закрытом режиме. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Экс-замминистра и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ. Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.
https://ria.ru/20241119/delo-1984686147.html
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происшествия, россия, тимур иванов, московский городской суд
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Московский городской суд
Защита экс-замминистра обороны обжалует передачу дела в Мосгорсуд

Защита экс-замминистра обороны Иванова обжалует передачу дела в Мосгорсуд

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Защита бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова намерена обжаловать передачу уголовного дела о растрате из Хамовнического суда в Мосгорсуд, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"Мы обжалуем передачу дела в Мосгорсуд, мы не усматриваем оснований для его передачи, мы хотим чтоб было по закону, прокуратура изначально направила дело в Хамовнический суд, есть прямое указание в Конституции, что каждый гражданин имеет право на рассмотрение его дела законным составом суда", - сказал собеседник агентства.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Расследование дела Тимура Иванова о хищении на паромах завершилось
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Накануне другой фигурант - бывший подчиненный Антон Филатов - обжаловал данное решение.
В ходе предварительного слушания уголовного дела в Хамовническом суде 29 января суд принял решение о передаче дела по подсудности в Мосгорсуд и его рассмотрении в закрытом режиме из-за одного из документов в деле, которые могут быть секретными. На этом настаивал прокурор, рассказал РИА Новости другой адвокат Иванова Мурад Мусаев, поскольку заседание прошло в закрытом режиме.
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Экс-замминистра и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.
Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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