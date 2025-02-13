https://ria.ru/20250213/ivanov-1998993247.html

Защита экс-замминистра обороны обжалует передачу дела в Мосгорсуд

Защита экс-замминистра обороны обжалует передачу дела в Мосгорсуд - РИА Новости, 13.02.2025

Защита экс-замминистра обороны обжалует передачу дела в Мосгорсуд

Защита бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова намерена обжаловать передачу уголовного дела о растрате из Хамовнического суда в Мосгорсуд, рассказал РИА... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T03:59:00+03:00

2025-02-13T03:59:00+03:00

2025-02-13T04:00:00+03:00

происшествия

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тимур иванов

московский городской суд

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Защита бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова намерена обжаловать передачу уголовного дела о растрате из Хамовнического суда в Мосгорсуд, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев. "Мы обжалуем передачу дела в Мосгорсуд, мы не усматриваем оснований для его передачи, мы хотим чтоб было по закону, прокуратура изначально направила дело в Хамовнический суд, есть прямое указание в Конституции, что каждый гражданин имеет право на рассмотрение его дела законным составом суда", - сказал собеседник агентства. Накануне другой фигурант - бывший подчиненный Антон Филатов - обжаловал данное решение. В ходе предварительного слушания уголовного дела в Хамовническом суде 29 января суд принял решение о передаче дела по подсудности в Мосгорсуд и его рассмотрении в закрытом режиме из-за одного из документов в деле, которые могут быть секретными. На этом настаивал прокурор, рассказал РИА Новости другой адвокат Иванова Мурад Мусаев, поскольку заседание прошло в закрытом режиме. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Экс-замминистра и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ. Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.

https://ria.ru/20241119/delo-1984686147.html

https://ria.ru/20241007/ivanov-1976713636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, тимур иванов, московский городской суд