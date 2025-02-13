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Город айфонов в Китае сокращает набор сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
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06:52 13.02.2025
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Город айфонов в Китае сокращает набор сотрудников, пишут СМИ
Город айфонов в Китае сокращает набор сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
Город айфонов в Китае сокращает набор сотрудников, пишут СМИ
Крупнейший в мире завод по производству iPhone Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу, известный также как "Город айфонов", сокращает набор сотрудников по мере... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T06:52:00+03:00
2025-02-13T06:52:00+03:00
технологии
чжэнчжоу
китай
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ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Крупнейший в мире завод по производству iPhone Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу, известный также как "Город айфонов", сокращает набор сотрудников по мере того, как Apple наращивает производство за пределами Китая, пишет издание South China Morning Post. Как пишет издание, кластер Юкан, расположенный на окраине Чжэнчжоу, всегда был оживленным местом для китайских трудовых мигрантов, его улицы всегда были полны агентов, занимающихся наймом на работу на завод Foxconn. "Но в дни, предшествовавшие наступлению Нового года по лунному календарю в конце января, в округе было пугающе тихо", - пишет издание, добавив, что местный центр по подбору персонала был практически пуст. Кроме того, местные агенты по трудоустройству рассказали изданию, что Foxconn сокращает набор сотрудников в Чжэнчжоу и отправляет рабочие места за границу, что затрудняет им зарабатывание денег. Издание отмечает, что дни после праздников, приуроченных к лунному Новому году, обычно являются пиковым сезоном для найма на китайских фабриках, но все местные агенты по трудоустройству, с которыми общалась газета, сказали, что число мигрантов, ищущих временную работу в "Городе айфонов", осталось низким — даже по сравнению с тем же периодом прошлого года. "В прошлом году они не наняли так много людей как раньше. Думаю, это связано с тем, что Foxconn перенес часть своих производственных линий за пределы Китая, а вернулись они только в прошлом году, перед выпуском нового iPhone", - рассказал изданию агент по фамилии Чжао. Агент по фамилии Хань сообщила газете, что ежедневно к ней обращаются всего пять–шесть соискателей, которые ищут работу на фабрике, - в основном люди, отчаянно нуждающиеся в деньгах. С момента основания в 2010 году на "Город айфонов" приходилось около 80% внешней торговли Чжэнчжоу в стоимостном выражении, указывает издание со ссылкой на пресс-релиз экономической зоны аэропорта Чжэнчжоу. "Однако суперфабрика, похоже, теряет обороты по мере того, как Apple и Foxconn диверсифицируют свою деятельность за пределами Китая, наращивая производство в Индии, Вьетнаме и других странах Южной и Юго-Восточной Азии", - говорится в статье. Авторы отмечают, что это частично обусловлено растущими торговыми трениями Китая с Западом, которые оказывают влияние на транснациональные корпорации во множестве отраслей. Тайваньская Foxconn Technology Group является одним из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов. В числе ее клиентов - ведущие бренды технологического сектора. Технопарк Foxconn, расположенный в китайском городе Чжэнчжоу в центральной китайской провинции Хэнань, является самым крупным в мире заводом по производству iPhone.
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технологии, чжэнчжоу, китай, индия, foxconn, apple, в мире
Технологии, Чжэнчжоу, Китай, Индия, Foxconn, Apple, В мире
Город айфонов в Китае сокращает набор сотрудников, пишут СМИ

Крупнейший в мире завод iPhone, расположенный в Китае, сокращает набор

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезентация iPhone
Презентация iPhone - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Крупнейший в мире завод по производству iPhone Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу, известный также как "Город айфонов", сокращает набор сотрудников по мере того, как Apple наращивает производство за пределами Китая, пишет издание South China Morning Post.
Как пишет издание, кластер Юкан, расположенный на окраине Чжэнчжоу, всегда был оживленным местом для китайских трудовых мигрантов, его улицы всегда были полны агентов, занимающихся наймом на работу на завод Foxconn.
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"Но в дни, предшествовавшие наступлению Нового года по лунному календарю в конце января, в округе было пугающе тихо", - пишет издание, добавив, что местный центр по подбору персонала был практически пуст.
Кроме того, местные агенты по трудоустройству рассказали изданию, что Foxconn сокращает набор сотрудников в Чжэнчжоу и отправляет рабочие места за границу, что затрудняет им зарабатывание денег.
Издание отмечает, что дни после праздников, приуроченных к лунному Новому году, обычно являются пиковым сезоном для найма на китайских фабриках, но все местные агенты по трудоустройству, с которыми общалась газета, сказали, что число мигрантов, ищущих временную работу в "Городе айфонов", осталось низким — даже по сравнению с тем же периодом прошлого года.
"В прошлом году они не наняли так много людей как раньше. Думаю, это связано с тем, что Foxconn перенес часть своих производственных линий за пределы Китая, а вернулись они только в прошлом году, перед выпуском нового iPhone", - рассказал изданию агент по фамилии Чжао.
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Агент по фамилии Хань сообщила газете, что ежедневно к ней обращаются всего пять–шесть соискателей, которые ищут работу на фабрике, - в основном люди, отчаянно нуждающиеся в деньгах.
С момента основания в 2010 году на "Город айфонов" приходилось около 80% внешней торговли Чжэнчжоу в стоимостном выражении, указывает издание со ссылкой на пресс-релиз экономической зоны аэропорта Чжэнчжоу.
"Однако суперфабрика, похоже, теряет обороты по мере того, как Apple и Foxconn диверсифицируют свою деятельность за пределами Китая, наращивая производство в Индии, Вьетнаме и других странах Южной и Юго-Восточной Азии", - говорится в статье.
Авторы отмечают, что это частично обусловлено растущими торговыми трениями Китая с Западом, которые оказывают влияние на транснациональные корпорации во множестве отраслей.
Тайваньская Foxconn Technology Group является одним из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов. В числе ее клиентов - ведущие бренды технологического сектора. Технопарк Foxconn, расположенный в китайском городе Чжэнчжоу в центральной китайской провинции Хэнань, является самым крупным в мире заводом по производству iPhone.
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