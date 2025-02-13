https://ria.ru/20250213/interesy-1999228372.html

Россия и США недовольны состоянием отношений между странами, заявил Песков

Россия и США недовольны состоянием отношений между странами, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025

Россия и США недовольны состоянием отношений между странами, заявил Песков

Текущее состояние отношений РФ и США не в интересах обеих стран, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в опубликованном видео в Telegram-канале... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T20:06:00+03:00

2025-02-13T20:06:00+03:00

2025-02-13T20:12:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

в мире

павел зарубин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_651218574ce469920f4f6c69e924d485.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Текущее состояние отношений РФ и США не в интересах обеих стран, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в опубликованном видео в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время состоявшегося накануне телефонного разговора в первую очередь обсуждали двусторонние отношения."И говорили, что эти двусторонние отношения, ну, им был нанесен за время предыдущей администрации огромный вред. И то состояние, в котором находятся наши двусторонние отношения, оно, наверное, не в интересах ни России, ни США", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250213/peskov-1999227960.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире, павел зарубин, политика