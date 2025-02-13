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Россия и США недовольны состоянием отношений между странами, заявил Песков
Россия и США недовольны состоянием отношений между странами, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025
Россия и США недовольны состоянием отношений между странами, заявил Песков
Текущее состояние отношений РФ и США не в интересах обеих стран, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в опубликованном видео в Telegram-канале... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:06:00+03:00
2025-02-13T20:06:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Текущее состояние отношений РФ и США не в интересах обеих стран, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в опубликованном видео в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время состоявшегося накануне телефонного разговора в первую очередь обсуждали двусторонние отношения."И говорили, что эти двусторонние отношения, ну, им был нанесен за время предыдущей администрации огромный вред. И то состояние, в котором находятся наши двусторонние отношения, оно, наверное, не в интересах ни России, ни США", - сказал Песков.
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире, павел зарубин, политика
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Павел Зарубин, Политика
Россия и США недовольны состоянием отношений между странами, заявил Песков
Песков: текущее состояние отношений РФ и США не в интересах обеих стран