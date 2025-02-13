https://ria.ru/20250213/indoneziya-1998994991.html
Россия и Индонезия вместе борются с вирусом неонацизма, заявил посол
Россия и Индонезия вместе борются с вирусом неонацизма, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2025
Россия и Индонезия вместе борются с вирусом неонацизма, заявил посол
Россия и Индонезия вместе сражаются с вирусом неонацизма в современном мире, обе страны защищают многосторонний миропорядок и право на следование собственному... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T04:46:00+03:00
2025-02-13T04:46:00+03:00
2025-02-13T04:46:00+03:00
в мире
россия
индонезия
нидерланды
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_3:0:3989:2242_1920x0_80_0_0_0e3a95463684315496feed7c40533167.jpg
ДЖАКАРТА, 13 фев - РИА Новости. Россия и Индонезия вместе сражаются с вирусом неонацизма в современном мире, обе страны защищают многосторонний миропорядок и право на следование собственному пути, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. Выступая на семинаре в Университете Индонезии (UI), российский дипломат напомнил, что Индонезия пережила японскую оккупацию и колонизацию Нидерландами, а Россия боролась за свою свободу против фашистской Германии - это объединило Москву и Джакарту в их стремлении избавить мир от угрозы нацизма. "Именно поэтому я очень рад, что наши страны сотрудничают в борьбе против прославления нацизма и неонацизма в современном мире. Мы разделяем эту позицию в Организации Объединенных Наций и других многосторонних организациях, когда этот вирус стараются распространять", - отметил Толченов. По словам главы российской дипмиссии, именно стремление бороться с нацизмом и его прославлением стало одной из причин, почему и Россия, и Индонезия вступили в БРИКС. "Обе наши страны стали членами группы под названием БРИКС - объединения стран-единомышленников которые стараются продвигать независимые взгляды на нынешний многосторонний миропорядок. (В БРИКС - ред.) состоят страны, которые не хотят слушать никаких лекций из-за рубежа, а продолжают следовать своему собственному пути развития", - подчеркнул посол. По его оценке, стремление защитить мир от нацизма - одна из фундаментальных основ дружбы России с Индонезией. "Потому что мы действительно понимаем, что находимся в одной лодке, и мы должны поддерживать друг друга в этой борьбе за многосторонность в современном мире", - подытожил российский посол.
https://ria.ru/20241008/indoneziya-1976872311.html
https://ria.ru/20240924/indoneziya-1974370214.html
россия
индонезия
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_501:0:3490:2242_1920x0_80_0_0_3a8323964544005c83014ad3a1a3645c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индонезия, нидерланды, брикс
В мире, Россия, Индонезия, Нидерланды, БРИКС
Россия и Индонезия вместе борются с вирусом неонацизма, заявил посол
Посол Толченов: Россия и Индонезия вместе сражаются с вирусом неонацизма
ДЖАКАРТА, 13 фев - РИА Новости. Россия и Индонезия вместе сражаются с вирусом неонацизма в современном мире, обе страны защищают многосторонний миропорядок и право на следование собственному пути, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
Выступая на семинаре в Университете Индонезии (UI), российский дипломат напомнил, что Индонезия
пережила японскую оккупацию и колонизацию Нидерландами
, а Россия
боролась за свою свободу против фашистской Германии
- это объединило Москву
и Джакарту
в их стремлении избавить мир от угрозы нацизма.
"Именно поэтому я очень рад, что наши страны сотрудничают в борьбе против прославления нацизма и неонацизма в современном мире. Мы разделяем эту позицию в Организации Объединенных Наций и других многосторонних организациях, когда этот вирус стараются распространять", - отметил Толченов.
По словам главы российской дипмиссии, именно стремление бороться с нацизмом и его прославлением стало одной из причин, почему и Россия, и Индонезия вступили в БРИКС
.
"Обе наши страны стали членами группы под названием БРИКС - объединения стран-единомышленников которые стараются продвигать независимые взгляды на нынешний многосторонний миропорядок. (В БРИКС - ред.) состоят страны, которые не хотят слушать никаких лекций из-за рубежа, а продолжают следовать своему собственному пути развития", - подчеркнул посол.
По его оценке, стремление защитить мир от нацизма - одна из фундаментальных основ дружбы России с Индонезией.
"Потому что мы действительно понимаем, что находимся в одной лодке, и мы должны поддерживать друг друга в этой борьбе за многосторонность в современном мире", - подытожил российский посол.