https://ria.ru/20250213/indoneziya-1998992918.html

Посол предложил создать русский уголок в главной мечети Джакарты

Посол предложил создать русский уголок в главной мечети Джакарты - РИА Новости, 13.02.2025

Посол предложил создать русский уголок в главной мечети Джакарты

Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов предложил создать "русский уголок" в Истикляль - главной мечети столицы страны Джакарты. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T03:39:00+03:00

2025-02-13T03:39:00+03:00

2025-02-13T03:39:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 13 фев - РИА Новости. Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов предложил создать "русский уголок" в Истикляль - главной мечети столицы страны Джакарты. "Я хотел бы способствовать налаживанию контакта между мусульманскими организациями России и Индонезии… Я знаю, что в вашей соборной мечети Истикляль здесь, в Джакарте, уже есть несколько "международных уголков", где можно узнать об исламе в разных странах. Я мечтаю о том, чтобы в мечети Истикляль появился "русский уголок". Я хотел бы предложить некоторым российским мусульманским организациям поучаствовать в его создании", - отметил посол, выступая на семинаре в Университете Индонезии (UI). Дипломат добавил, что хотел бы привезти в различные регионы Индонезии российскую выставку, посвященную исламу. Мечеть Истикляль в Джакарте - самая большая мечеть в Юго-Восточной Азии. Она была построена в ознаменование обретения Индонезией независимости.

https://ria.ru/20250211/indonezija-1998541999.html

https://ria.ru/20241008/indoneziya-1976872311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индонезия, джакарта, россия, в мире