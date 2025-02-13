Посол предложил создать русский уголок в главной мечети Джакарты
Посол Толченов предложил создать русский уголок в главной мечети Джакарты
© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии Сергей Толченов
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии Сергей Толченов. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 13 фев - РИА Новости. Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов предложил создать "русский уголок" в Истикляль - главной мечети столицы страны Джакарты.
"Я хотел бы способствовать налаживанию контакта между мусульманскими организациями России и Индонезии… Я знаю, что в вашей соборной мечети Истикляль здесь, в Джакарте, уже есть несколько "международных уголков", где можно узнать об исламе в разных странах. Я мечтаю о том, чтобы в мечети Истикляль появился "русский уголок". Я хотел бы предложить некоторым российским мусульманским организациям поучаствовать в его создании", - отметил посол, выступая на семинаре в Университете Индонезии (UI).
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Дипломат добавил, что хотел бы привезти в различные регионы Индонезии российскую выставку, посвященную исламу.
Мечеть Истикляль в Джакарте - самая большая мечеть в Юго-Восточной Азии. Она была построена в ознаменование обретения Индонезией независимости.
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